HF Deluxe 100cc : येणार CD 100ची आठवण! हिरोने आणली स्वस्तात मस्त बाईक; फीचर्स एकदम दमदार, डिस्काउंट ऑफर्ससह EMI फक्त 799

मुंबई, पुणे किंवा छोट्या गावातील रस्त्यांवरून रोज ऑफिसला जाणाऱ्या प्रत्येकाला हवी असते ती विश्वासार्ह, कमी खर्चाची आणि साधी सिम्पल बाइक. हिरो मोटोकॉर्पने याच गरजेला लक्षात घेऊन हिरो एचएफ डिलक्स २०२५ (Hero HF Deluxe 100cc) लाँच केली आहे. ही १०० सीसीची कम्युटर बाइक आहे जी कमी इंधन खर्च, सोपी देखभाल आणि आरामदायी राइडिंग या तीन गोष्टींवर भर देते. नवीन मॉडेलमध्ये फ्यूल इंजेक्शन, i3S टेक्नॉलॉजी आणि साइडस्टँड कटऑफ सारख्या उपयुक्त फीचर्सचा समावेश आहे..व्हेरियंट आणि किंमत (एक्स-शोरूम)ऑल-ब्लॅक OBD2B: ५५,९९२ रुपयेकिक स्टार्ट कास्ट: ५९,७९२ रुपयेसेल्फ स्टार्ट कास्ट: ६४,९९९ रुपयेi3S कास्ट: ६६,३८२ रुपयेप्रो व्हेरियंट: ६८,४८५ रुपये.ही किंमत तुम्हाला डीलरशिपवर मिळणार नाही, कारण त्यात रोड टॅक्स, इन्श्युरन्स आणि रजिस्ट्रेशनचे अतिरिक्त शुल्क जोडले जाईल. तरीही ही बाइक ६०,००० ते ७५,००० रुपयांच्या बजेटमध्ये येते.इंजिन आणि मायलेज९७.२ सीसीचे एअर कूल्ड इंजिन ७.९१ एचपी पॉवर आणि ८.०५ एनएम टॉर्क देते. शहरातील ट्रॅफिकमध्ये लो स्पीड राइडिंग सोपी व्हावी यासाठी थ्रॉटल रिस्पॉन्स ट्यून केला आहे. i3S टेक्नॉलॉजीमुळे सिग्नलवर थांबल्यावर इंजिन आपोआप बंद होते आणि हँडल फिरवताच पुन्हा सुरू होते.. यामुळे ट्रॅफिकमध्ये १०-१५% इंधन बचत होते. कंपनीचा दावा आहे की ही बाइक ७०+ किमी/लिटर मायलेज देईल..सस्पेन्शन आणि ब्रेक्सपुढे टेलिस्कोपिक फोर्क्स, मागे ट्विन-शॉक अॅब्झॉर्बर (प्रिलोड अॅडजस्टमेंटसह). ब्रेक्स ड्रम टाइप आहेत, पण इंटिग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टीम (IBS) मुळे सुरक्षितता वाढते. कास्ट व्हील व्हेरियंट्समध्ये ट्यूबलेस टायर्स आहेत, ज्यामुळे पंक्चर झाल्यास रस्त्यावर अडकण्याची भीती नाही..कलर ऑप्शन्सस्पोर्ट्स रेड ब्लॅकब्लॅक नेक्सस ब्लूब्लॅक ग्रे स्ट्राइपकँडी ब्लेझिंग रेडखास फीचर्सलांब सीटसाइड स्टँड कट ऑफअॅलॉय व्हील्स आणि ग्राफिक्ससह स्टायलिश लुकइलेक्ट्रिक स्टार्ट (सेल्फ व्हेरियंट्समध्ये).