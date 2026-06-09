विज्ञान-तंत्र

Fire Safety Tips : घरात ठेवलेल्या 'या' 5 वस्तूंमुळे लागू शकते आग; आजपासूनच घ्या काळजी अन् ठेवा दूर

Hidden Fire Dangers in Everyday Electrical Appliances : या ५ वस्तूंमुळे घरात आग लागण्याचा धोका असतो. आजपासून घ्या काळजी
Home Fire Safety Checklist for Modern Households

Home Fire Safety Checklist for Modern Households

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

घरातील उपकरणे आपले जीवन सोपे करतात. पण कधीकधी हीच सुखसाधने एका छोट्या चुकीमुळे मोठ्या संकटाचे कारण बनू शकतात. आपण रोज वापरत असलेल्या काही वस्तूंमुळे घरात अचानक आग लागण्याचा धोका असतो. चला तर मग जाणून घेऊया अशा ५ उपकरणांबद्दल ज्यांच्यापासून आजपासूनच सावध राहणे गरजेचे आहे.

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