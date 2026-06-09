Fire Safety Tips : घरात ठेवलेल्या 'या' 5 वस्तूंमुळे लागू शकते आग; आजपासूनच घ्या काळजी अन् ठेवा दूर

घरातील उपकरणे आपले जीवन सोपे करतात. पण कधीकधी हीच सुखसाधने एका छोट्या चुकीमुळे मोठ्या संकटाचे कारण बनू शकतात. आपण रोज वापरत असलेल्या काही वस्तूंमुळे घरात अचानक आग लागण्याचा धोका असतो. चला तर मग जाणून घेऊया अशा ५ उपकरणांबद्दल ज्यांच्यापासून आजपासूनच सावध राहणे गरजेचे आहे..१. ओव्हरलोडिंगघरातील एकाच सॉकेटमध्ये अनेक हाय व्होल्टेज उपकरणे जोडल्यास वायरिंगवर अचानक ताण येतो. यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागण्याचा धोका वाढतो. चार्जर किंवा उपकरणांचे जुने, खराब झालेले वायर वेळीच न बदलणे या अपघातांना आमंत्रण देते..Instagram Plus : इंस्टाग्राम प्लस लाँच! २९९ रुपयांत मिळणार अनेक प्रिमियम फीचर्स, सब्स्क्रिप्शन कसं घ्यायचं? पाहा एका क्लिकवर.२. रेफ्रिजरेटरफ्रिज २४ तास सतत चालू असतो. अनेकदा आपण तो भिंतीला अगदी खेटून ठेवतो, ज्यामुळे कॉम्प्रेसरमधील उष्णता बाहेर पडायला जागा मिळत नाही. कॉम्प्रेसर जास्त गरम झाल्यास किंवा गॅस गळती झाल्यास फ्रिजमध्ये अचानक ब्लास्ट होऊ शकतो...Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.३. रूम हीटरथंडी किंवा पावसाळ्यात वापरले जाणारे रूम हीटर चालू ठेवून झोपी जाणे अत्यंत धोकादायक आहे. हीटरच्या अगदी जवळ कपडे, पडदे किंवा गाद्या ठेवल्यास त्याच्या अतिउष्णतेमुळे या ज्वलनशील वस्तूंना क्षणात आग पकडू शकते..४. हेअर ड्रायरहेअर ड्रायर किंवा स्ट्रेटनर वापरल्यानंतर आपण घाईघाईत ते गरम असतानाच बेडवर किंवा कपड्यांवर ठेवून देतो. ही उपकरणे खूप कमी वेळेत प्रचंड गरम होतात. कापडाच्या संपर्कात आल्यास तिथे आग लागण्यास वेळ लागत नाही..AI सांगणार कोणता कॉल आहे फेक! Google ने आणलं कमाल स्कॅम डिटेक्शन फीचर; वॉइस क्लोन अन् फसव्या कॉल्सची खैर नाही.५. इंडक्शन शेगडीइंडक्शनवर अन्न शिजायला ठेवून इतर कामात व्यस्त होणे महागात पडू शकते. अन्न ओसंडून सांडल्यास किंवा इंडक्शन जास्त वेळ रिकामे चालू राहिल्यास अंतर्गत सर्किट जळते. शेजारी ठेवलेले प्लास्टिक किंवा कापड यामुळे आगीची तीव्रता वाढते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.