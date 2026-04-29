Sim Card Rules : रिचार्ज न केल्यास सिमकार्ड किती दिवसांनी बंद होतं? नवा नियम आहे खूपच फायद्याचा

आजकाल मोबाईल नंबर फक्त कॉल करण्यासाठीच राहिलेला नाही. तो तुमच्या बँक अकाउंट, Upi, OTP, सोशल मीडिया आणि अनेक महत्त्वाच्या कामांशी जोडलेला आहे. जर तुमचे सिम कार्ड बंद झाले तर किती मोठा त्रास होईल याची कल्पना करा.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने यासाठी स्पष्ट नियम केले आहेत. सामान्यपणे, प्रीपेड सिम कार्ड रिचार्ज किंवा वापर न केल्यास सुमारे ९० दिवस सक्रिय राहते. या काळात कंपनी तुम्हाला वारंवार कॉल, मेसेज आणि नोटिफिकेशन पाठवून रिचार्ज करण्याची आठवण करून देते.रिचार्ज संपल्यानंतर पहिला आउटगोइंग सेवा बंद होतात. म्हणजे तुम्ही कॉल करू शकत नाही किंवा मेसेज पाठवू शकत नाही. पण इनकमिंग कॉल्स आणि मेसेजेस अजून काही दिवस येत राहतात. हा तुमच्यासाठी शेवटची संधी असते.जर यातही रिचार्ज केला नाही तर इनकमिंग सेवाही हळूहळू बंद होतात आणि तुम्ही पूर्णपणे नेटवर्कपासून डिस्कनेक्ट व्हाल. नवीन नियमांनुसार ९० दिवस निष्क्रिय राहिल्यानंतरही जर तुमच्या खात्यात किमान २० रुपयांचा बॅलन्स असेल तर कंपनी आपोआप २० रुपये कापून सिमची वैधता आणखी ३० दिवस वाढवते. अशा प्रकारे बॅलन्स असल्यास सिम सुरू ठेवता येते. पण बॅलन्स अपुरा असेल तर सिम निष्क्रिय होते. निष्क्रिय झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या ग्रेस पीरियडमध्ये रिचार्ज करून सिम पुन्हा सक्रिय करता येते..जर यानंतरही काही केले नाही तर कंपनी तो नंबर पूर्णपणे बंद करते आणि तो दुसऱ्या नव्या ग्राहकाला देऊ शकते. म्हणजे तुमचा जुना नंबर कायमचा गमावला जाऊ शकतो. त्यामुळे तुमचा नंबर सुरक्षित ठेवायचा असेल तर वेळोवेळी किमान एक छोटासा बेसिक रिचार्ज नक्की करा. आजकाल सिम सुरू ठेवणे ही केवळ सोय नाही तर गरज बनली आहे. थोडासा निष्काळजीपणा तुमच्या बँकिंग, UPI आणि महत्त्वाच्या कामांमध्ये मोठा व्यत्यय आणू शकतो. वेळेवर रिचार्ज करा, नंबर सुरू ठेवा आणि भविष्यातील त्रास टाळा..