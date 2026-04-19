Tech Updates : 'डिलीट' बटन दाबलं तरी पुरावे अन् हिस्ट्री होत नाही नष्ट; पोलिस कशी काढतात तुमची सोशल मीडिया कुंडली? पाहा

आजकाल प्रत्येकजण सोशल मीडियावर आपले विचार, फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करतो. पण काही लोक याच प्लॅटफॉर्मचा वापर हिंसाचार भडकवण्यासाठी करतात. मग पोलीस त्यांना कसे पकडतात? 'डिलीट' बटण दाबल्याने पुरावा नष्ट होत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे..नुकत्याच उत्तर प्रदेशातील नोएडा-ग्रेटर नोएडा भागात झालेल्या हिंसाचारामागे पाकिस्तानातील काही अकाऊंटचा हात असल्याचे पोलिसांना समोर आले. पाकिस्तानमधून चालवल्या जाणाऱ्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या पोस्ट टाकण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी या पोस्ट्सचा मागोवा घेतला आणि संपूर्ण कट उघडकीस आणला..पोलिस कसे करतात हे काम?सोशल मीडियावर तुम्ही जे काही पोस्ट करता त्यासोबत अनेक 'अदृश्य' माहिती जोडलेली असते. तुमचा IPअॅड्रेस, लोकेशन, फोनचा मॉडेल, वेळ, डिव्हाइस आयडी आणि मेटाडेटा हे सर्व डेटा पोस्टसोबत राहतो. डिलीट केले तरी हे डेटा प्लॅटफॉर्मच्या सर्व्हरवर काही काळ तरी सुरक्षित राहतो. पोलिसांकडे आता विशेष सायबर सेल आहेत. त्यांना सोशल मीडिया कंपन्यांकडून आवश्यक माहिती मागता येते. आयपी ट्रॅकिंग, मेटाडेटा विश्लेषण आणि आधुनिक एआय साधनांच्या मदतीने ते सहजासहजी खऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात..तुम्ही बनावट आयडी बनवला किंवा व्हीपीएन वापरला तरीही पूर्णपणे लपणे कठीण आहे, कारण तंत्रज्ञान खूप प्रगत झाले आहे.सायबर सेलचे अधिकारी सांगतात, "एका क्लिकवर पुरावा नष्ट होत नाही. आम्ही पोस्टची तारीख, वेळ, लोकेशन आणि इतर तपशील तपासतो. एका पोस्टमागून दुसरी पोस्ट, एका खात्यामागून दुसरे खाते असे साखळीने मागोवा घेतला की संपूर्ण कुंडली समोर येते.".डिजिटल इंडियाच्या युगात सर्व राज्यांमध्ये सायबर पोलीस कक्ष सक्रिय आहेत. कोणतीही संशयास्पद घटना घडली की ते सोशल मीडियावर विशेष नजर ठेवतात. हिंसाचार, अफवा किंवा द्वेषपूर्ण भाषण पसरवणाऱ्या पोस्ट्स त्वरित ट्रॅक केल्या जातात. म्हणून सावध राहा. मनात येईल ते शेअर करण्यापूर्वी दोनदा विचार करा. तुमचा एक छोटीसा पोस्ट देखील तुम्हाला मोठ्या अडचणीत आणू शकतो. सोशल मीडिया स्वातंत्र्य आह पण त्याला जबाबदारीने वापरा. पोलिसांची डिजिटल नजर आता सर्वत्र आहे आणि 'डिलीट' केले तरी पुरावा कायम राहतो.