Gold Research : कचऱ्यात लपलेलं 'सोनं'! शास्त्रज्ञांनी सिगरेटच्या बटपासून बनवली 'हाय-टेक' बॅटरी; झटपट चार्ज करेल तुमचे गॅजेट्स

तुम्ही रस्त्यावर फेकलेली सिगरेटची बट आता फक्त कचरा नाही, तर भविष्यातील ऊर्जेचा खजिना ठरू शकते. चीनमधील हेनान विद्यापीठातील संशोधकांनी एक कमाल करून दाखवली आहे. त्यांनी या घातक कचऱ्यापासून सुपरकॅपेसिटरसाठी उत्कृष्ट कार्बन इलेक्ट्रोड तयार केले आहेत. हे इलेक्ट्रोड तुमचे फोन, लॅपटॉप किंवा इलेक्ट्रिक गाड्या झटपट चार्ज करू शकतात!.सिगारेटच्या बुटक्या जगभरात मोठी डोकेदुखी ठरल्या आहेत. दरवर्षी अब्जावधी बुटक्या रस्ते, उद्याने, नाले आणि समुद्रात फेकल्या जातात. या बुटक्यांत सेल्युलोज अॅसिटेट नावाचं प्लास्टिक असतं, जे वर्षानुवर्षे विघटित होत नाही. त्यामुळे माती आणि पाणी विषारी होतं, पर्यावरणाचा मोठा नाश होतो. पण आता ही समस्या सोल्यूशन बनली आहे.Union Budget 2026 : भारत बनणार AI हब! शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI टूलची घोषणा; जॉबपासून विज्ञान संशोधन क्षेत्रापर्यंत होणार 'हे' 5 फायदे.हेनान विद्यापीठातील लीचांग काओ यांच्या टीमने एक सोपी पण शक्तिशाली पद्धत शोधली. त्यांनी बुटक्यांना 'हायड्रोथर्मल कार्बोनायझेशन' आणि 'पायरोलिसिस' प्रक्रियेतून प्रक्रिया केली. प्रथम गरम पाण्यात दाबाखाली शिजवले, मग ७०० अंश सेल्सिअसला गरम करून रासायनिक पद्धतीने सक्रिय केले. यामुळे बटमधून एक खास प्रकारचं 'नॅनोपोरस कार्बन' तयार झालं. ज्यात मधाच्या पोळ्यासारखी सूक्ष्म छिद्रे आहेत. या रचनेमुळे पृष्ठभाग क्षेत्रफळ खूप मोठं होतं (२१३३ चौरस मीटर प्रति ग्रॅम), ज्यामुळे ऊर्जा जलद साठवली आणि सोडली जाते..व्हॅलेंटाईन डेआधीच बंबल, टिंडरसारख्या मॅच ग्रुपवर सायबर हल्ला; पार्टनर शोधणाऱ्यांसाठी धोक्याचा अलर्ट, वाचण्यासाठी काय करायचं? पाहा.या नवीन मटेरियलची काम अप्रतिम आहे. चाचणीत त्याने १ एम्पियर करंटवर ३४५ फॅरड प्रति ग्रॅम क्षमता दाखवली. १०,००० वेळा चार्ज आणि डिस्चार्ज केल्यानंतरही ९५% क्षमता कायम राहिली. पूर्ण सुपरकॅपेसिटर बनवल्यावर त्याने २४ वॅट तास प्रति किलो ऊर्जा आणि ३७४ वॅट प्रति किलो पॉवर दिली. हे सामान्य बॅटरींपेक्षा खूप जलद चार्ज होतं आणि वर्षानुवर्षे टिकतं..iPhone 16 वर बंपर डिस्काउंट अलर्ट! चक्क 55 हजारपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय मोबाईल; पाहा कुठे सुरुय ऑफर.हे सुपरकॅपेसिटर फक्त गॅझेट्ससाठीच नाही, तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ब्रेकिंग एनर्जी रिकव्हरी, पॉवर ग्रिड स्थिरता आणि रिन्यूएबल ऊर्जेसाठीही उपयुक्त ठरतील. एकेकाळी पर्यावरणाला मारक असलेली बट आता स्वच्छ ऊर्जेची साथीदार बनली आहे. हे संशोधन पर्यावरण आणि तंत्रज्ञान दोघांना फायदा देणारं आहे. कचरा कमी होईल, स्वस्त आणि टिकाऊ बॅटरी मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.