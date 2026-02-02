विज्ञान-तंत्र

Gold Research : कचऱ्यात लपलेलं 'सोनं'! शास्त्रज्ञांनी सिगरेटच्या बटपासून बनवली 'हाय-टेक' बॅटरी; झटपट चार्ज करेल तुमचे गॅजेट्स

cigarette butts transformed into advanced nanoporous carbon electrodes: कचऱ्यात लपलेलं खरं 'सोनं'..शास्त्रज्ञांनी सिगारेटच्या जळलेल्या बटना 'हाय-टेक' बॅटरीचा कच्चा माल बनवलं. याबाबत वाचा सविस्तर
Saisimran Ghashi
तुम्ही रस्त्यावर फेकलेली सिगरेटची बट आता फक्त कचरा नाही, तर भविष्यातील ऊर्जेचा खजिना ठरू शकते. चीनमधील हेनान विद्यापीठातील संशोधकांनी एक कमाल करून दाखवली आहे. त्यांनी या घातक कचऱ्यापासून सुपरकॅपेसिटरसाठी उत्कृष्ट कार्बन इलेक्ट्रोड तयार केले आहेत. हे इलेक्ट्रोड तुमचे फोन, लॅपटॉप किंवा इलेक्ट्रिक गाड्या झटपट चार्ज करू शकतात!

