Blue Aadhaar Card : आता घरबसल्या बनवा ५ पाच वर्षांपर्यंतच्या बाळाचं आधार कार्ड, सोपी आहे प्रक्रिया

घरात पाच वर्षांखालील लहान मूल असेल आणि त्याचे बाल आधार काढायचे असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता टपाल विभाग आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून घरबसल्या बाल आधार नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आधार केंद्रावर रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही, ही प्रक्रिया घरीच पूर्ण करता येऊ शकणार आहे..यासाठी सर्वप्रथम Google Play Store वरून PostInfo App हे अॅप डाउनलोड करा. त्यानंतर अॅप ओपन करून Service Request वर क्लिक करा. तिथे तुमचं नाव, पत्ता, पिनकोड, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल भरून नोंदणी करा. उपलब्ध सेवांमधून आधार सेवा हा पर्याय निवडा. त्यानंतर बाल आधार नोंदणी या पर्यायावर जाऊन ओटीरी घ्या. मोबाईलवर आलेला ओटीपी टाकून अर्ज सादर करा. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होते..Premium|AI and Parenting: माझ्या मुलाच्या चिडचिडीचं कारण एआय सांगेल का? तुम्ही चॅटबॉटला प्रश्न विचारता का?.जर तुमच्या परिसरात ही सुविधा उपलब्ध असेल, तर तुमची विनंती जवळच्या टपाल कार्यालयाकडे पाठवली जाते. त्यानंतर अधिकृत टपाल कर्मचारी तुमच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित करतात. ठरलेल्या दिवशी ते घरी येऊन मुलाची आधार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करतात. या नोंदणीसाठी काही आवश्यक कागदपत्रांची गरज असते. त्यामध्ये मुलाचे मूळ जन्म प्रमाणपत्र आणि आई किंवा वडिलांपैकी कोणत्याही एकाचे आधार कार्ड आवश्यक असते. या कागदपत्रांच्या आधारेच बाल आधार तयार केला जातो..पाच वर्षांखालील मुलांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आधार कार्डाला बाल आधार म्हटले जाते. या वयात मुलाचे हाताचे ठसे किंवा डोळ्यांच्या बुबुळांची नोंद घेतली जात नाही. केवळ मुलाचा फोटो घेतला जातो आणि त्याचा आधार आई किंवा वडिलांच्या आधाराशी जोडला जातो..Aadhaar Card: आधार कार्ड कुठे आणि कशासाठी वापरले ते कळणार; नवीन अॅपमुळे काम सोप होणार, प्रक्रिया काय?.महत्त्वाची बाब म्हणजे, बाल आधार काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे. मात्र, मूल पाच वर्षांचे झाल्यानंतर रेग्यूलर आधार कार्ड काढणें अनिवार्य असतं. त्यावेळी प्रथमच हाताचे ठसे आणि डोळ्यांच्या बुबुळांची नोंद घेतली जाते. त्यानंतर १५ वर्षांचे झाल्यावर पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया करावी लागते. मात्र, ही घरपोच सेवा प्रत्येक शहरात किंवा प्रत्येक पिनकोडमध्ये उपलब्ध असेलच असे नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या भागात टपाल विभागाची ही सुविधा सुरू आहे का, हे तपासून घेणं गरजेचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.