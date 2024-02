How to Become Astronaut : कल्पना चावलाप्रमाणे अंतराळवीर व्हायचंय? दहावीनंतर असे निवडा योग्य कोर्स..

कसं व्हायचं अंतराळवीर?

अंतराळवीर होण्यासाठी तुम्हाला दहावीच्या आधीपासूनच अभ्यास करावा लागणार आहे. कारण अकरावी-बारावीला तुम्हाला विज्ञान शाखेला प्रवेश घ्यावा लागेल. तुम्ही गणित विषयातून बारावी उत्तीर्ण होणं गरजेचं आहे. यानंतर अंतराळवीर होण्यासाठी तुम्हाला विविध पर्याय उपलब्ध आहेत.

बारावीनंतर तुम्हाला इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर सायन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किंवा गणितात बॅचलर डिग्री यांपैकी एखादा कोर्स करणं गरजेचं आहे. याशिवाय डॉक्टरेट किंवा इंजिनिअरिंगची मास्टर्स डिग्री असणंही गरजेचं आहे. (How to become an astronaut)