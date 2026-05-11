Headphone Use Rules : दिवसभर हेडफोन वापरताय? तर जाणून घ्या 60-60 चा नियम, नाहीतर लवकरच व्हाल बहिरे

आजकाल कामासाठी किंवा एंटरटेंमेंटसाठी तासनतास हेडफोन वापरणे ही एक सवय झाली आहे. पण हीच सवय तुमच्या कानांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. हे नुकसान टाळण्यासाठी आरोग्य तज्ज्ञ '६०-६० नियमाचा' (60-60 Rule) सल्ला देतात..काय आहे नेमका ६०-६० नियम?६०-६० नियम हा एक अत्यंत सोपा पण प्रभावी मार्ग आहे, जो तुमच्या श्रवणशक्तीचे रक्षण करतो. या नियमानुसार, तुम्ही हेडफोनवर संगीत ऐकताना आवाजाची पातळी (Volume) ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवू नये. तसेच सलग ६० मिनिटांपेक्षा जास्त काळ हेडफोन वापरू नयेत. प्रत्येक तासाला किमान १० ते १५ मिनिटांचा ऑडिओ ब्रेक घेतल्यास कानातील नाजूक पेशींना विश्रांती मिळते आणि कायमस्वरूपी बहिरेपणा येण्याचा धोका टळतो..वाढत्या आवाजाचे कानावर होणारे परिणामजेव्हा आपण उच्च आवाजात (८५ डेसिबलपेक्षा जास्त) गाणी ऐकतो, तेव्हा कानातील कोचलीयामधील सूक्ष्म केसांसारख्या पेशींना धक्का पोहोचतो. या पेशी आवाजाच्या लहरींना मेंदूकडे पाठवण्याचे काम करतात. एकदा का या पेशी खराब झाल्या की त्या पुन्हा दुरुस्त होऊ शकत नाहीत. यामुळे केवळ ऐकू येण्याची क्षमता कमी होत नाही, तर टिनिटस (कानात सतत शिट्टीसारखा आवाज येणे) सारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात..इअरबड्स की ओव्हर-इअर हेडफोन्स?इअरबड्स थेट कानाच्या पडद्याच्या जवळ बसतात त्यामुळे ते जास्त हानिकारक ठरू शकतात. त्याऐवजी 'ओव्हर-इअर' (Over-ear) हेडफोन्स वापरणे केव्हाही चांगले. यात नॉइज कॅन्सेलेशन फचर असल्यास बाहेरचा गोंगाट कमी ऐकू येतो, परिणामी आपण आपोआपच हेडफोनचा आवाज कमी ठेवतो. यामुळे कानांवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी होतो आणि ऑडिओ कॉलिटीचा आनंदही सुरक्षितपणे घेता येतो..कानांच्या आरोग्यासाठी सतर्कतातंत्रज्ञानाच्या युगात हेडफोन टाळणे कठीण असले तरी त्यांचा वापर जबाबदारीने करणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला हेडफोन काढल्यानंतर कानात गुंगू आवाज येत असेल किंवा समोरच्या व्यक्तीचे बोलणे नीट ऐकू येत नसेल तर ही धोक्याची घंटा समजावी. ६०-६० नियमाचे पालन करणे, इअरफोन वेळोवेळी सॅनिटाइज करणे आणि कानांना नैसर्गिक हवेचा स्पर्श होऊ देणे या साध्या सवयी तुमचे कान दीर्घकाळ निरोगी ठेवण्यास मदत करतील.