Bike Mileage Increasing Tips : टू व्हीलर गाडीचं मायलेज कमी आहे? मग आजच करा 'हे' 5 बदल, मायलेज होईल डबल

पेट्रोलचा लिटरचा दर ११२ रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. आस्ते कदम म्हणत हा दर आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे आपला खर्चही वाढणार आहे. अशावेळी तुमच्या छोट्या-छोट्या सवयी आता बचतीच्या दिशेने पाऊल टाकणाऱ्या असल्या पाहिजेत. तुमच्या दुचाकीचे मायलेज सध्या आहे, त्यापेक्षा दोन-पाच किलोमीटरने वाढायला हवं, असं तुम्हाला वाटतं का? मग थोडं बदल करावे लागतील..दुचाकीची काळजीदुचाकी दुरुस्तीचा दीर्घ अनुभव असलेले सांगलीचे प्रदीप इंगळे सांगतात, "नव्या दुचाकींच्या इंजिनमध्ये मोठे बदल केलेले आहेत. त्यामुळे मायलेज चांगले मिळते आहे, मात्र वाहनाची लहान मुलासारखी काळजी घ्यायला हवी. त्याची वेळच्या वेळी देखभाल-दुरुस्ती करायला हवी..मायलेज वाढवायच्या टिप्सइंजिन ऑईल बदलताना वीस-पंचवीस रुपये वाचवू नका. चांगल्या कंपनीचे, दर्जेदार ऑईल वापरण्याचा निर्णय घ्या. जुन्या दुचाकींचे मायलेज वर्षगणिक कमी होते. त्यासाठी त्यांनी वेळेवर तेलपाणी करणे गरजेचे असते. याशिवाय, आपल्या छोट्या-छोट्या सवयींतून आपण मायलेज वाढवू शकतो आणि इंधनात थोडीफार बचत करू शकतो.".अशी घ्या काळजीदुचाकी अधिकाधिक ४० ते ६० किलोमीटर प्रतितास वेगाने पळवासिग्नलला गाडी बंद कराकंपनीने दिलेल्या वेळेत किंवा किलोमीटर पाहून सर्व्हिसिंग करावेळच्या वेळी तेल-पाण्याची काळजी घ्याचाकात हवा व्यवस्थित आहे का तपासाऑईल उत्तम दर्जाचे वापरा.