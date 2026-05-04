Earning Apps : फक्त Instagram आणि YouTube नाही, तर लोक 'हे' 3 ॲप वापरुन कमवत आहेत लाखो रुपये; पाहा कसं वापरायचं?

आजच्या डिजिटल युगात फक्त इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरच रील्स बनवून पैसे कमवायचे नाहीत. अनेक नवीन सोशल मीडिया अॅप्सवर छोटे व्हिडिओ तयार करून तरुण मुले-मुली भरपूर कमाई करत आहेत. कमी स्पर्धा आणि सोप्या मार्गामुळे नवीन क्रिएटर्सना मोठी संधी मिळत आहे..कोणत्या अॅप्सवर संधी आहे?मोज, जोश, चिंगारी, स्नॅपचॅट आणि फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर आता क्रिएटर्स सक्रिय झाले आहेत. या अॅप्सवर रील्स बनवणे खूप सोपे आहे. येथील अल्गोरिदम नवीन वापरकर्त्यांना लवकर पोहोच देतो. लाखो फॉलोअर्स मिळवण्यासाठी इथे जास्त वेळ लागत नाही. अनेक लोक या प्लॅटफॉर्म्सवर नियमित व्हिडिओ अपलोड करून चांगले उत्पन्न मिळवत आहेत..OnePlus अन् Realme कंपनीने केली भागीदारी; भविष्यातले स्मार्टफोन कसे असतील? पाहा.पैसे कमवण्याचे अनेक मार्गब्रँड प्रमोशन आणि स्पॉन्सरशिप: फॉलोअर्स वाढल्यानंतर ब्रँड्स तुमच्याशी संपर्क साधतात. त्यांच्या उत्पादनांचे प्रमोशन करून चांगले पैसे मिळतात.अफिलिएट मार्केटिंग: उत्पादने लिंकद्वारे शेअर करा आणि विक्री झाल्यावर कमिशन मिळवा.लाइव्ह स्ट्रीमिंग: लाइव्ह जाऊन प्रेक्षकांशी बोलताना गिफ्ट्स आणि बक्षिसे मिळतात.बोनस आणि रिवॉर्ड्स: काही अॅप्स चांगल्या कंटेंटसाठी अतिरिक्त बोनस देतात..AC vs Cooler vs Fan : एसी, कूलर की पंखा...उन्हाळ्यात काय आहे बेस्ट? महिन्याला किती बिल येतं? जाणून घ्या.यशस्वी होण्याचे सोपे रहस्यझपाट्याने वाढण्यासाठी फक्त ट्रेंडिंग गाणी वापरून चालणार नाही. तुमच्या व्हिडिओत तुमचे स्वतःचे वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्व दाखवा. नियमितपणे व्हिडिओ पोस्ट करा, प्रेक्षकांशी कमेंट्सद्वारे संवाद साधा आणि योग्य वेळी पोस्ट करा. प्रेक्षकांची आवड समजून त्यानुसार कंटेंट तयार केल्यास यश नक्की मिळते.मूळ कंटेंटची गरजकॉपी केलेली किंवा दिशाभूल करणारी कंटेंट टाळा. प्लॅटफॉर्म्स आता मूळ आणि खऱ्या कंटेंटला जास्त प्रोत्साहन देतात. स्वतःचे व्हिडिओ बनवा, प्रेक्षकांशी प्रामाणिक राहा. यामुळे दीर्घकाळ टिकून राहता येईल आणि विश्वासार्हता वाढेल..CIBIL स्कोर चेक करायला एक रुपयाही होणार नाही खर्च; काही सेकंदात मिळेल संपूर्ण रिपोर्ट, 'इथे' पाहा एका क्लिकवर.नवीन प्लॅटफॉर्म्सची क्रेझ का वाढली?या अॅप्सची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे नवीन क्रिएटर्सना भरपूर संधी. इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवर प्रचंड स्पर्धा असल्याने नवीन लोकांना वर येणे कठीण होते. पण मोज, जोश, चिंगारीसारख्या अॅप्सवर कमी स्पर्धा असल्याने लवकर नाव कमवता येते. जर तुम्हालाही व्हिडिओ बनवायला आवडत असेल तर आता हाच योग्य वेळ आहे. योग्य रणनीती, सातत्य आणि मेहनत घ्या. आज अनेक तरुण या नवीन प्लॅटफॉर्म्सवर स्वतःचे करिअर घडवत आहेत. तुम्हीसुद्धा या डिजिटल जगात यशस्वी होऊ शकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.