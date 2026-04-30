Electricity Bill Saving Tips : हवं तेवढं वापरा फॅन, एसी, फ्रीज! पण वीजबिल येणार निम्मं; वापरुन पाहा 'ही' एकदम सोपी ट्रिक

Tech Tips : उन्हाळा सुरू झाला की घराघरात फॅन, कुलर आणि एसीचा वापर प्रचंड वाढतो ज्याचा थेट परिणाम महिन्याच्या शेवटी येणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा वीजबिलावर होतो. मात्र, काही साध्या आणि तांत्रिक गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास आपण वीज वापर कमी न करताही बिल निम्म्यावर आणू शकतो. .1. रेटिंग चेक करायासाठी सर्वात महत्त्वाची पहिली पायरी म्हणजे स्टार रेटिंग असलेल्या उपकरणांचा वापर. जर तुमचा एसी किंवा फ्रीज 5 स्टार रेटिंगचा असेल तर तो जुन्या उपकरणांच्या तुलनेत ३० ते ५० टक्के कमी वीज खातो. त्यामुळे जुनी आणि जास्त वीज ओढणारी उपकरणे बदलणे हा दीर्घकालीन बचतीचा एक उत्तम मार्ग आहे..२. एसीचे मॅजिक तापमान आणि फिल्टरची स्वच्छताएसी वापरताना आपण अनेकदा तो १६ किंवा १८ अंशांवर सेट करतो हीच खरी चूक असते. तज्ज्ञांच्या मते, एसीचे तापमान २४ ते २६ अंशांच्या दरम्यान ठेवल्यास शरीराला थंडावाही मिळतो आणि कंप्रेसरवर जास्त ताण न आल्याने विजेची मोठी बचत होते. यासोबतच एसी सुरू असताना छताचा पंखा कमी वेगावर फिरता ठेवल्यास खोलीतील थंड हवा सर्वत्र पसरण्यास मदत होते ज्यामुळे एसीला सतत पूर्ण क्षमतेने चालावे लागत नाही. दर १५ दिवसांनी एसीचे फिल्टर स्वच्छ केल्याने कूलिंग कार्यक्षमता वाढते आणि वीज बिल कमी येण्यास मदत होते..३. फ्रीज वापरताना छोट्या चुका टाळातुमच्या घरातील फ्रीज हे २४ तास सुरू असणारे एकमेव उपकरण आहे, त्यामुळे त्याच्या योग्य वापराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. फ्रीज कधीही भिंतीला चिटकवून ठेवू नका, मागील बाजूस हवा खेळती राहण्यासाठी किमान ६ इंचाचे अंतर ठेवा. तसेच, फ्रीजमध्ये गरम अन्न ठेवणे टाळा कारण ते थंड करण्यासाठी फ्रीजला जास्त ऊर्जा वापरावी लागते. फ्रीजचे दरवाजे वारंवार उघड-झाप केल्याने आतील थंडावा बाहेर जातो, परिणामी कंप्रेसर जास्त वेळ सुरू राहतो. फ्रीजमधील वस्तूंची मांडणी अशा प्रकारे करा की हवा खेळती राहील, यामुळे वीज वापर मर्यादित राहतो..४. घराची रचना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानया सर्व उपायांसोबतच घराच्या नैसर्गिक रचनेत बदल करणे फायदेशीर ठरते. दुपारच्या वेळी खिडक्यांना जाड पडदे लावल्यास सूर्याची उष्णता थेट घरात येत नाही ज्यामुळे खोलीचे तापमान कमी राहते आणि एसी किंवा फॅनवरचा भार कमी होतो. घरामध्ये जुन्या पिवळ्या बल्बऐवजी LED बल्ब आणि BLDC फॅनचा वापर सुरू करा. BLDC फॅन साध्या फॅनच्या तुलनेत निम्मी वीज वापरतात. या साध्या पण प्रभावी ट्रिक्स वापरून तुम्ही कडाक्याच्या उन्हातही गारव्याचा आनंद घेऊ शकता आणि खिशावर पडणारा वीजबिलाचा भारही कमी करू शकता.