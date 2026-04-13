Electricity Bill Saving Tips : सरकारने स्वतःच सांगितली लाईट बिल कमी करण्याची पद्धत; मीटर पळेल एकदम हळू, पाहा सोपी ट्रिक

भारत सरकारने वीज बिलात बचत करण्याचा एक अतिशय सोपा आणि प्रभावी मार्ग जाहीर केला आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेत प्रत्येकाला थंड आणि आरामदायक घर हवे असते, पण त्यासाठी विजेचा अतिरेकी वापर करणे आता भूतकाळात राहिले आहे. आता तुमचा एअर कंडिशनर फक्त २४ अंश सेल्सिअसवर चालवला तरी खोली पूर्णपणे थंड होते आणि वीज मीटर हळूहळू फिरतो. या छोट्याशा बदलाने तुमचे मासिक बिल २०-३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे आराम आणि आर्थिक फायदा दोन्ही मिळतात..भारत सरकारच्या ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) ने स्पष्ट सांगितले आहे की, एसीसाठी आदर्श तापमान २४°C आहे. १ जानेवारी २०२० पासून सर्व BEE रेटेड एसीचे डीफॉल्ट तापमानही हेच ठेवले आहे. हे तापमान केवळ शरीरासाठी सुरक्षित आणि आरोग्यदायी नाही, तर मशीनवर जास्त ताण पडत नाही. १६ ते १८ डिग्रीवर एसी चालवल्यास तो जास्त काम करतो आणि विजेचा वापर वाढतो तर २४°C वर चालवल्यास तो संतुलित आणि किफायतशीर पद्धतीने काम करतो ज्यामुळे तुम्हाला दीर्घकाळ आराम मिळतो..रात्री झोपताना एसीचे तापमानही २४ अंश सेल्सिअसवर ठेवणे उत्तम ठरते. अनेकजण १८-२० डिग्रीवर सेट करतात पण यामुळे खोली अतिशय थंड होते आणि झोप खराब होऊ शकते. उलट २४°C वर ठेवल्यास बाहेरच्या हवामानाशी जवळीक राहते, एसी अधिक कार्यक्षमतेने काम करतो आणि सकाळपर्यंत आरामदायक झोप मिळते. या सल्ल्यामुळे रात्रीचे बिलही नाटकीयरीत्या कमी होते..वीज वाचवण्यासाठी आणखी काही अतिशय सोप्या टिप्स आहेत एसीसोबत पंखा चालवला तर थंड हवा खोलीभर वेगाने पसरते आणि कमी तापमानातही जास्त थंडी वाटते. खोलीत आर्द्रता जास्त असल्यास डिह्युमिडिफायर वापरल्यास हवा कोरडी राहते आणि एसीचा भार आणखी कमी होतो. शिवाय नवीन स्मार्ट एसी वापरल्यास मोबाइलवरून टायमर आणि ऑटो टेम्परेचर सेटिंग्ज करून झोपण्यापूर्वी खोली थंड करता येते आणि रात्री आपोआप तापमान वाढवता येते. अशा प्रकारे छोट्या-छोट्या सवयींनी आराम, आरोग्य आणि पर्यावरण सर्वांना फायदा होतो!