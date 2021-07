By

अकोला: इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअॅपचा वापर दररोज कोट्यवधी लोक करतात. या प्लॅटफॉर्मवरून दररोज कोट्यवधी मॅसेज, डॉक्युमेंट आणि व्हिडिओ पाठविले जातात. तथापि, व्हॉट्सअॅप प्लॅटफॉर्मवरून मोठ्या आकाराचे फोटो आणि व्हिडिओ पाठविले जाऊ शकत नाहीत. तसेच, मोठ्या आकाराचे फोटो अपलोड करण्यात आणि डाउनलोड करण्यात अधिक इंटरनेट डेटा खर्च केला जातो. परंतु आज आम्ही आपणास व्हॉट्सअ‍ॅपच्या अशा टिप्स आणि युक्त्यांशी ओळख करुन देणार आहोत, ज्यामुळे आपल्यासाठी हाय रिझोल्यूशन फोटो, व्हिडिओ आणि फाइल्स ट्रान्सफस करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. (Learn how to send full size photos, videos from WhatsApp, simple tips)

फोटोची साईझ होणार नाही कमी

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या अ‍ॅटॅच चिन्हावरून गॅलरी पर्यायातून थेट फोटो अटॅच करून, व्हॉट्सअॅप आपल्या फाईलचा आकार कमी करते, ज्यामुळे फोटोचे रिझोल्यूशन कमी होते. अशा परिस्थितीत युझरने पूर्ण आकाराचा फोटो पाठविण्यासाठी डॉक्युमेंट पर्याय निवडावा. वास्तविक, दस्तऐवज मोडद्वारे फोटो आणि व्हिडिओ पाठवताना व्हॉट्सअॅप मीडिया फाइलचा आकार कमी करत नाही.

हाय रिझोल्यूशन फोटो आणि व्हिडिओ कसे पाठवायचे?

व्हॉट्सअ‍ॅपवर मोठ्या आकाराचे फोटो आणि व्हिडिओ सहज पाठविले जाऊ शकतात.

यासाठी प्रथम आपल्याला व्हॉट्सअॅपच्या टाइपिंग पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

टाईपिंग बार पर्यायामध्ये अटॅचमेंटचा पर्याय दिसेल, ज्यावर क्लिक करावे लागेल.

व्हॉट्सअॅप अटॅचमेंट ऑप्शनवर क्लिक केल्यावर डॉक्युमेंट पर्याय दिसेल, ज्यावर क्लिक करावे लागेल.

डॉक्युमेंट ऑप्शनवर क्लिक केल्यावर, ब्राउझ पर्याय दिसेल. ब्राउझ करण्याच्या पर्यायावर क्लिक केल्यावर, फोटोंची आणि व्हिडिओंची एक लांबलचक यादी दिसेल ज्यामधून आपण फोटो आणि व्हिडिओ निवडण्यास आणि पाठविण्यात सक्षम व्हाल.

अशा प्रकारे व्हॉट्सअ‍ॅपवरुन मोठ्या आकाराचे फोटो आणि व्हिडिओ पाठवले जाऊ शकतात.

व्हॉट्सअॅपचे नवीन फीचर लवकरच

लीक झालेल्या अहवालानुसार व्हॉट्सअॅप अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन फीचर घेऊन येत आहे, ज्यामुळे उच्च प्रतीचे फोटो आणि व्हिडिओ पाठविण्यात मदत होईल. यासाठी युजर्सला ऑटो, बेस्ट क्वालिटी आणि डेटा सेव्हर असे तीन पर्याय दिले जातील.

