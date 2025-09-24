Artemis II Mission : चाँद पर नाम लिख दूं! तुमच्या प्रिय व्यक्तीचं नाव पाठवा चंद्रावर, नासाने आणली ऑफर

तुम्ही आजवर अनेक गाणी ऐकली असतील चाँद पर तुम्हारा नाम लिख दूंगा, तुम्हारे लिए चाँद तारे लादूंगा..पण हे प्रत्येकासाठी सत्यात शक्य नव्हतं. पण आता हे शक्य होणार आहे. कारण आहे नासचे एक मिशन. या मिशनच्या माध्यमातून तुम्ही चंद्रावर तुमचं नाव पाठवू शकणार आहात..ही खरंच एक रोमांचक बातमी आहे. नासा तुम्हाला आर्टेमिस II मोहिमेच्या माध्यमातून तुमचं नाव चंद्रावर पाठवण्याची अनोखी संधी देत आहे. .ही ऐतिहासिक मोहीम २०२६ मध्ये सुरू होणार असून तुम्हीही अंतराळ संशोधनाच्या या प्रवासाचा भाग बनू शकता. प्रत्यक्ष चंद्रावर जाणं शक्य नसलं तरी तुमचं नाव चंद्राभोवती प्रवास करेल आणि हा अनुभव नक्कीच अविस्मरणीय असेल..नासाने सर्वांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. तुम्ही तुमचं नाव, मित्रांचे, कुटुंबीयांचे किंवा अगदी तुमच्या पाळीव प्राण्यांचे नावही नोंदवू शकता. नाव नोंदणी केल्यानंतर तुम्हाला नासाकडून डिजिटल बोर्डिंग पास मिळेल.Discount Sale : फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन तुम्हाला गंडवतंय! बंपर ऑफर्स देणाऱ्या सेलमध्ये खरंच सूट मिळते का, 'या' सोप्या ट्रिकने करा चेक.काय आहे प्रक्रिया?ही प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. नासाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (go.nasa.gov/artemisnames) भेट देऊन तुम्ही तुमचं नाव नोंदवू शकता.तुम्ही कितीही नावे पाठवू शकता मग ती तुमच्या जवळच्या व्यक्तींची असोत किंवा तुमच्या लाडक्या पाळीव प्राण्यांची..आर्टेमिस II मोहीम एप्रिल २०२६ पर्यंत प्रक्षेपित होणार आहे. या मोहिमेत चार अंतराळवीर १० दिवसांच्या चंद्राभोवतीच्या प्रवासावर जाणार आहेत. त्यांच्यासोबत ओरायन अंतराळयानात एक मेमरी कार्ड असेल, ज्यावर जगभरातून नोंदवलेली हजारो नावे असतील..Comet Browser and Email Assistant : भारतात तंत्रज्ञानाचा पाया आणखी मजबूत; Perplexity AI ने लॉन्च केले 2 गेमचेंजर फीचर, एकदा बघाच.ही मोहीम अंतराळ संशोधनात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे आणि तुमचं नाव त्याचा भाग बनू शकतं..ही संधी सोडू नका. आता नासाच्या संकेतस्थळावर जा, तुमचं नाव नोंदवा आणि अंतराळ प्रवासाचा हा अनोखा अनुभव घ्या. तुमचं नाव चंद्रापर्यंत पोहोचेल आणि तुम्ही इतिहासाचा भाग व्हाल. मग वाट कसली पाहता? आता नोंदणी करा आणि तुमचा डिजिटल बोर्डिंग पास मिळवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.