ChatGPT मध्ये मोठं अपडेट! आता वेळेवर मिळणार सगळे अलर्ट; जाणून घ्या कसं काम करतंय हे फीचर? आहे तुमच्या फायद्याचं

आता ChatGPT फक्त प्रश्नांची उत्तरं देणार नाही, तर तुमचा पर्सनल स्मार्ट असिस्टेंट बनणार आहे. OpenAI ने आणलेल्या या नव्या फीचरमुळे तुमची रोजची कामे खूप सोपी आणि ऑटोमॅटिक होतील..Scheduled Tasks सेक्शनChatGPT मध्ये आता एक वेगळा ‘Scheduled Tasks’ सेक्शन येत आहे. येथे तुम्ही तुमची सर्व ऑटोमॅटेड कामे एकत्र मॅनेज करू शकता. एकदा सेट केले की, AI योग्य वेळी आपोआप काम करेल आणि तुम्हाला नोटिफिकेशन पाठवेल..Flying Flea C6 : बुलेट प्रेमींसाठी खुशखबर! रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक लाँच; 154KM रेंज, रॅपिड चार्जिंग अन् किंमत फक्त....कसे काम करेल हे फीचर ?तुम्हाला आता प्रत्येक वेळी चॅट उघडून सूचना द्यावी लागणार नाही. ChatGPT background मध्ये काम करत राहील. मीटिंगची आठवण, डेली रीपोर्ट अपडेट किंवा एखाद्या टॉपिकवर महत्वाची बातमी आली की लगेच अलर्ट मिळेल. हे फीचर तुमचा वेळ वाचवेल आणि महत्वाच्या गोष्टी विसरू देणार नाही..Telegram Ban नंतर ॲक्सेससाठी लोकांनी शोधल्या नव्या ट्रिक्स; रॉकेटच्या वेगाने वाढले VPN डाऊनलोड, 'या' पद्धतीने सुरुय गैरवापर.तीन प्रकारची पॉवरफुल कामेया फीचरमध्ये तीन मुख्य ऑप्शन उपलब्ध आहेतOne-time tasks: विशिष्ट दिवस आणि वेळी एकदाच होणारी कामे.Recurring tasks: रोज, आठवड्याला किंवा नियमितपणे काही अंतराने होणारी कामे.Monitoring tasks: एखाद्या टॉपिकवर सतत लक्ष ठेवणे आणि बदल झाल्यावर अलर्ट देणे..Control Center कुठे उपलब्ध?हे सर्व मॅनेजमेंट ‘Scheduled Page’ वर होईल. हे पेज ChatGPT च्या main sidebar मध्ये दिसेल. Website आणि mobile app दोन्हीवर हे सहज उपलब्ध असेल. येथे तुम्ही अॅक्टिव टास्कची लिस्ट, त्यांचा रनटाइम आणि स्टेटस एका नजरात पाहू शकता. गरज पडल्यास टास्क एडिट करणे, पॉज करणे किंवा रिस्टार्ट करणे सोपे आहे..Father’s Day Gift Ideas : पापा मेरी जान! यंदा 'फादर्स डे' ला वडीलांना द्या 'या' 5 पैकी एक भन्नाट गिफ्ट, आणखी स्ट्रॉन्ग होईल बॉन्ड.जीवन कसे बदलणार?ज्यांना regular reminders आणि अपडेटची गरज असते, त्यांच्यासाठी हे फीचर खूप उपयोगी ठरेल. आता ChatGPT केवळ ज्ञानाचे स्रोत न राहता, तुमचा विश्वासार्ह साथी बनत आहे. व्यस्त दिनचर्या असणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही एक मोठी सुविधा आहे.हे अपडेट लवकरच उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आहे. ChatGPT वापरणारे लाखो युजर्ससाठी ही खरोखरच उपयोगी आणि छान बातमी आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.