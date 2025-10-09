विज्ञान-तंत्र

Nobel Prize 2025: साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर! 'या' लेखकाला मिळाला मान, बक्षिसाची किंम्मत जाणून व्हाल थक्क

Nobel Prize For Literature 2025: साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हंगेरियन लेखक लास्झलो क्रास्नाहोरकाई यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
गुरुवारी (९ ऑक्टोबर २०२५) स्वीडिश अकादमीने साहित्यातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा केली. सायंकाळी ४:३० वाजता पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. या वर्षी हंगेरीच्या लास्झलो क्रॅस्नाहोरकाई यांना साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार उत्कृष्ट पुस्तके किंवा कविता लिहिण्याद्वारे साहित्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या लेखकांना दिला जातो.

