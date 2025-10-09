Nobel Prize 2025: साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर! 'या' लेखकाला मिळाला मान, बक्षिसाची किंम्मत जाणून व्हाल थक्क

गुरुवारी (९ ऑक्टोबर २०२५) स्वीडिश अकादमीने साहित्यातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा केली. सायंकाळी ४:३० वाजता पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. या वर्षी हंगेरीच्या लास्झलो क्रॅस्नाहोरकाई यांना साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार उत्कृष्ट पुस्तके किंवा कविता लिहिण्याद्वारे साहित्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या लेखकांना दिला जातो..पुरस्कार जाहीर करताना स्वीडिश अकादमीने म्हटले आहे की, "लास्झ्लो क्रॅस्नाहोर्काई यांचे कार्य अत्यंत प्रभावशाली आणि दूरदर्शी आहेत. आपण ज्या जगात राहतो त्या जगात विनाश आणि भीतीच्या काळातही ते कलेच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करतात. लास्झ्लो हे मध्य युरोपीय परंपरेतील एक महाकाव्य लेखक आहेत, जे काफ्कापासून थॉमस बर्नहार्डपर्यंत पसरलेले आहेत आणि पूर्णपणे विचित्रतेने वैशिष्ट्यीकृत आहेत.".Nobel Prize in Chemistry 2025: पॅलेस्टाईन रिफ्यूजी ते केमिस्ट्री नोबेल विनरपर्यंतचा प्रवास..Omar Yaghi यांची डोळ्यात पाणी आणणारी कहाणी.त्यांची पहिली कादंबरी, सॅटांटांगो, १९८५ मध्ये प्रकाशित झाली. त्यांनी त्यांना हंगेरीमध्ये एक लेखक म्हणून स्थापित केले. ही कादंबरी साम्यवादाच्या पतनापूर्वी हंगेरियन ग्रामीण भागातील एका ओसाड शेतात राहणाऱ्या निराधार रहिवाशांच्या गटावर केंद्रित आहे. समितीने म्हटले आहे की, त्यांची पुस्तके तात्विक आहेत. ती मानवता, अराजकता आणि आधुनिक समाजातील संकटांना स्पष्टपणे संबोधित करतात. .एकंदरीत लास्झलो हे खोलवर विचार करायला लावणाऱ्या उदासीन कथा लिहिण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांची "सॅटांटांगो" आणि "द मेलॅन्कोली ऑफ रेझिस्टन्स" ही पुस्तके चित्रपटांमध्ये रूपांतरित झाली. "द मेलॅन्कोली ऑफ रेझिस्टन्स" हा चित्रपट एका लहान गावाभोवती आणि तिथल्या लोकांच्या कठीण जीवनाभोवती फिरतो. जो मानवी स्वभावातील दोष आणि सद्गुणांचे उत्तम प्रकारे चित्रण करतो. .Nobel Prize 2025 : क्वांटम संशोधनाला सलाम! जगाला आश्चर्यकारक फायदा; तीन शास्त्रज्ञांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर."सातांटांगो" हा चित्रपट सात तासांच्या चित्रपटात रूपांतरित करण्यात आला होता. ज्याची खूप प्रशंसा झाली. विजेत्याला ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (१०.३ कोटी रुपये), एक सुवर्णपदक आणि एक प्रमाणपत्र मिळेल. जर एकापेक्षा जास्त विजेते जिंकले तर बक्षीस रक्कम त्यांच्यामध्ये विभागली जाते. हे पुरस्कार १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये प्रदान केले जातील. नोबेल अकादमीने आतापर्यंत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र आणि साहित्यासाठी पुरस्कार जाहीर केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.