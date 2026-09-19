Hyundai Bayon SUV: ऑटो बाजारात Hyundai चा धमाका; नव्या 'बेयॉन' SUV च्या लूक अन् डिझाइनचे पहिले स्केच आउट!

Hyundai Bayon Preview: भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ह्युंदाई (Hyundai) आपल्या बहुप्रतिक्षित 'बेयॉन' (Bayon) या इंटेलिजंट SUV च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मोठा धमाका करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कंपनीने या नव्या कोऱ्या कारच्या बाहेरील लूक आणि अंतर्गत डिझाइनचे पहिले अधिकृत स्केचेस (Design Sketches) प्रसिद्ध केले आहेत. यापूर्वीच बेयॉन नाव जाहीर केल्यानंतर, आता समोर आलेल्या या प्रिव्ह्यूमुळे कारप्रेमींमधील उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..'आर्ट ऑफ स्टील' संकल्पना अन् दणकट अवतारह्युंदाईने या कारची रचना आपल्या 'आर्ट ऑफ स्टील' (Art of Steel) या विकसित होत असलेल्या डिझाइन तत्त्वज्ञानावर आधारित केली आहे. गोल किंवा मऊ वळणांऐवजी यात सरळ, शार्प आणि टोकदार लाईन्सचा वापर करण्यात आला आहे.फ्रंट लूक: कारच्या पुढच्या बाजूला एम्बॉस केलेले बोनेट आणि दोन्ही बाजूंना बाहेरच्या दिशेने फुगवलेले फेंडर्स देण्यात आले आहेत. यामुळे कारला समोरून एक रुंद आणि आक्रमक रूप मिळते.'H-Edge' सिग्नेचर लायटिंग: कारच्या फ्रंट डिझाइनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ह्युंदाईची सिग्नेचर 'H-Edge' लाईटिंग सिस्टीम.रफ अन् टफ इमेज: कारच्या खालच्या भागात जोडलेले दणकट एलिमेंट्स (Chunky Elements) या कारची खरीखुरी SUV इमेज अधिक ठळकपणे अधोरेखित करतात..Mahindra Electric SUV: VIP कम्फर्ट अन् 679 किमी रेंज; महिंद्रा XEV 9S च्या 6-सीटर मॉडेलचे बुकिंग सुरू! पाहा किंमत... .हाय-टेक कनेक्टिव्हिटी अन् मॉडर्न केबिनबाहेरील लूकप्रमाणेच बेयॉनच्या अंतर्गत केबिनची (Interior Theme) पहिली झलकही कंपनीने सादर केली आहे.शहरी वापरासाठी सोयीस्कर: शहरी ड्रायव्हिंगचा विचार करून केबिनचे डिझाइन अत्यंत सोपे, सुटसुटीत आणि युझर-फ्रेंडली ठेवण्यात आले आहे.अद्ययावत तंत्रज्ञान: यात आधुनिक तंत्रज्ञान, कनेक्टिव्हिटी आणि इन्ट्युटिव्ह कंट्रोल्सचे उत्कृष्ट मिश्रण पाहायला मिळणार आहे.सध्या कंपनीने फक्त केबिनच्या मुख्य थीमची माहिती दिली असून इन्फोटेनमेंट स्क्रीनची साईझ, डिस्प्ले किंवा अंतिम फीचर्सची सविस्तर यादी अद्याप समोर आलेली नाही..भारतीय बाजारासाठी 'ग्लोबल इंटेलिजंट SUV'ह्युंदाईच्या मते, बेयॉन ही प्रामुख्याने दैनंदिन शहरी ड्रायव्हिंग आणि ट्रॅफिकचा विचार करून तयार केलेली एक 'ग्लोबल इंटेलिजंट SUV' आहे. ट्रॅफिकमध्ये सहज चालवता येईल अशा सुटसुटीत आकारमानात एका मोठ्या SUV चा रुबाब देणे, हा या कारमागील मुख्य उद्देश आहे.सध्या ह्युंदाईने केवळ डिझाइन स्केचेस प्रसिद्ध केले असून, इंजिन क्षमता, डायमेन्शन्स, संपूर्ण फीचर्स अन् किमतींबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. पण, पुढील महिन्यात म्हणजेच आगामी सणासुदीच्या काळात ही कार भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच होण्याची दाट शक्यता आहे..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.