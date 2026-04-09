Hyundai Creta Price : ह्युंदाई क्रेटा समर एडिशन लाँच! कमी किंमतीत जास्त फीचर्स, पाहा

ह्युंदाईने क्रेटा प्रेमींसाठी खास 'समर एडिशन' सादर केले आहे. ही नवीन एडिशन कमी किमतीत जास्त प्रीमियम वैशिष्ट्ये देते ज्यामुळे मध्यम वर्गीय कुटुंबांसाठी ही कार अधिक आकर्षक झाली आहे. क्रेटा ही भारतातील मिड साईज SUV सेगमेंटमधील सर्वाधिक विकली जाणारी कार आहे आणि आता समर एडिशनमध्ये तिला आणखी चांगला लूक आणि सुविधा मिळाल्या आहेत..समर एडिशनची किंमत 12.06 लाख (एक्स शोरूम) पासून सुरू होते. टॉप व्हेरिएंटची किंमत 17.89 लाख पर्यंत जाते. रेग्युलर क्रेटाच्या तुलनेत याची किंमत फक्त 10,000 ते 55,000 जास्त आहे. ही एडिशन फक्त 1.5 लिटर पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनसह उपलब्ध आहे. टर्बो पेट्रोल व्हेरिएंट यात नाही.या एडिशनमध्ये बेस आणि मिडस्पेक व्हेरिएंट्सना खूप मोठा फायदा झाला आहे. उदाहरणार्थ EX व्हेरिएंटमध्ये आता कीलेस एंट्री आणि पुश बटन स्टार्ट स्टॉपची सुविधा मिळते जी पूर्वी फक्त हाय व्हेरिएंटमध्ये होती. EX(O) मध्ये क्वाड बीम LED हेडलॅम्प्स, DRL , LED टेल लॅम्प्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, मागील खिडकीसाठी सनशेड, 16 इंची स्टील व्हील्स आणि रिअर कॅमेरा मिळतो..S(O) व्हेरिएंटमध्ये डॅशकॅम सारखी मजेदार गोष्ट आहे. SX मध्ये आता 10.25 इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मिळेल जो पूर्वी फक्त टॉप व्हेरिएंटमध्ये होता. SX प्रीमियम मध्ये 360 डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आणि फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स सारखी महत्त्वाची फीचर्स आले आहेत. टॉप व्हेरिएंटमध्ये मात्र कोणतेही नवीन बदल नाहीत..ह्युंदाईने या समर एडिशनद्वारे ग्राहकांना जास्त फीचर्स कमी पैशात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गरम उन्हाळ्यातही आरामदायक आणि स्टायलिश ड्रायव्हिंगसाठी ही कार उत्तम पर्याय ठरेल. सुरक्षितता, आराम आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा चांगला मेळ यात याआहे. ज्यांना प्रीमियम फील हवं आहे पण बजेट मर्यादित आहे त्यांच्यासाठी हे समर एडिशन खरोखरच गिफ्टसारख आहे.