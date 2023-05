IBM Pause Hiring : एआय (AI) ची सध्या जगभरात चर्चा सुरू आहे. एआय (AI) आता नोकऱ्यांसाठी एक मोठं आव्हान बनलेलं आहे. या एआयमुळेच अनेकांवर नोकऱ्या जाण्याची वेळ आली आहे. नुकतंच आयबीएम याविषयी एक मोठा खुलासा केलाय.

येत्या काळात आयबीएम जवळपास 7,800 जागांवर कर्मचाऱ्यांऐवजी एआयला रिप्लेस करणार आहे, तशी प्लॅनिंग सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. एवढंच काय तर नोकरभरतीला स्थगिती देण्याचा त्यांचा विचार आहे. (IBM pausing its hiring and plans to replace 7,800 jobs with AI)

आयबीएमचे सीईओ अरविंद कृष्णा ( Arvind Krishna) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की कंपनी 30 टक्के कर्मचारी AI सह रिप्लेस करण्याचा विचार करत आहे. layoffs आणि advancing technology मुळे IBM काही काळांसाठी नोकरभरती थांबवत आहे.

ई-कस्टमर सर्विस, Text लिहणे आणि कोड क्रिएट करणे यासारखी कामे AI कडे दिली जाणार. मात्र AI च्या वाढत्या दबावामुळे नोकरवर्गात निराशा पसरली आहे.

उद्योग ,आर्थिक व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातलं एक नावाजलेल नाव म्हणून आयबीएमकडे पाहलं जातं. एक विश्वसनीय आणि नावलौकिक मिळवलेला ब्रँड म्हणून आयबीएमची ओळख आहे. IBM चे सीईओ अरविंद कृष्णा असून आयबीएमचं मुख्यालय न्यूयॉर्कमधील अरमोर्क येथे आहे.