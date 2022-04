जर तुम्ही हे पाच नियम मोडले तर WhatsApp होणार बॅन

व्हाट्सॲप हा दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनला आहे. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून ख्याती असलेले व्हाट्सॲपचे सुमारे 200 दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. आजच्या काळात व्हाट्सॲप वापरत नाही असा क्वचितच कोणी असेल.

या ॲपच्या मदतीने क्षणार्धात मेसेज, फोटो-व्हिडिओ आणि डॉक्युमेंट्सही शेअर करता येतात.मात्र सोबतच व्हाट्सॲपचे काही नियम आहेत. जे युजर्स हे नियम पालन करत नाही त्या युजर्सवरव्हाट्सॲप कठोर कारवाई करते. एवढंच काय तर नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास आपले अकाऊंट देखील बॅन केले जाऊ शकते. हे पाच नियम चुकूनही मोडू नका. (if you break these five rules then your whatsapp will be banned)

१. खूप जास्त तक्रारी

व्हाट्सॲपवर खूप जणांनी तक्रार केली तर ते पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी नियंत्रकांना सूचित करतात. व्हाट्सॲपवर एखाद्याला त्रास दिल्यास तर ते तुम्हाला ब्लॉक करू शकतात. इतरांना विनाकारण त्रास देऊ नका कारण जर तुमचे अकाऊंट अनेकदा ब्लॉक केले गेले असेल तर व्हाट्सॲप तुमचे अकाऊंट बॅन करू शकते.

२. बनावट खाते

व्हाट्सॲप बनावट खाते करण्याची परवानगी देत नाही. जर तुम्ही दुसऱ्याचा फोटो वापरून बनावट खाते तयार करताना पकडले गेले तर तुमचे खाते ब्लॉक केले जाईल.

तृतीय पक्ष अॅप्स

व्हाट्सॲपचे फक्त अधिकृत ॲप वापरावे. तुम्ही WhatsApp Plus किंवा GBWhatsApp सारखे थर्ड पार्टी रिप-ऑफ वापरत असल्यास, तुमच्या अकाऊंटवर बंदी येऊ शकतात.

स्वयंचलित किंवा मोठ्या प्रमाणात संदेश

स्वयंचलित आणि मोठ्या प्रमाणात संदेश सहसा घोटाळा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा इशारा देतात. व्हाट्सॲप AI तंत्रज्ञानाचा वापर करतात तसेच इतर वापरकर्त्यांकडून अवांछित स्वयंचलित संदेश पाठवणारी अकाऊंट शोधून त्यावर बंदी घालतात.

पुरेसा वापर

व्हाट्सॲप वापरत नसल्यास अकाऊंट अक्षम केले जाऊ शकते किंवा हटविले जाऊ शकते. अधिकृत नियम असे सांगतात की, नोंदणीनंतर अकाऊंट सक्रिय न राहिल्यास WhatsApp अकाऊंट अक्षम करत बंद केल्या जाऊ शकते.