India AI Model: भारत लाँच करणार स्वतःचं एआय मॉडेल, सरकारने तारीखच सांगितली

India AI Impact Summit: भारताने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी पावलं टाकली आहेत. सरकारचं म्हणणं आहे की, फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत स्वदेशी एआय मॉडेल लाँच होईल. या एआय मॉडेलला पूर्णपणे भारतीय डेटा सेट्सवर प्रशिक्षित केलं जाईल. विशेष म्हणजे या मॉडेलला भारतातच होस्ट केलं जाणार आहे.India AI Impact Summit मध्ये भारत या मॉडेलला औपचारिकपणे लाँच करेल. सरकारने एआयसाठी देशाच्या कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चरला मजबुत करीत ३८ हजार GPUs तैनात केले आहेत. याचं सुरुवातीचं टार्गेट १० हजार यूनिटपेक्षा कित्येक पट अधिक आहे. .स्वदेशी एआय मॉडेलइलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी घोषणा केली की, भारताचं पहिलं स्वदेशी एआय मॉडेल फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या India AI Impact Summit च्या अगोदर लाँच होईल. कृष्णण म्हणाले, देशाने ३८ हजार GPUs तैनात करुन कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चरला नवी उंची दिली आहे. आता पूर्णपणे भारतीय डेटावर आधारित एयआय मॉडेल तयार केलं जात आहे..इंडिया मोबाईल काँग्रेस २०२५ मध्ये बोलताना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी म्हटलं की, भारताचं पहिलं पूर्णपणे स्वदेशी AI मॉडेल या वर्षाच्या शेवटी तयार होईल. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या India AI Impact Summit मध्ये भारत हे मॉडेल औपचारिकपणे लाँच करेल, असंही त्यांनी सांगितलं..कृष्णन शेवटी म्हणाले, या वर्षाच्या शेवटीपर्यंत आमचं पहिलं फाऊंडेशनल मॉडेल तयार होईल आणि इंडिया एआय समिटच्या वेळेपर्यंत याला लाँच केलं जाईल. भारताने एआय मॉडेल्ससाठी कम्प्युट पॉवरला ताकदीने वाढवलं आहे. सुरुवातीचं लक्ष्य १० हजार GPUs इतकं होतं. आता मात्र ३८ हजार GPUs GPUs यशस्वीरित्या तैनात केले गेले आहेत. सरकार या इन्फ्रास्ट्रक्चरला गतीने वाढवत आहे. प्रत्येक तिमाहीमध्ये ओपन बिडिंग प्रोसेसच्या माध्यमातून आणि GPUs जोडण्याची योजना बनवत आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा याचा लाभ होणार आहे.