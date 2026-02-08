Aadhaar Card For Children : पाच वर्षांखालील मुलांचं आधारकार्ड बनवणे झाले सोपे, जाणून घ्या काय आहे प्रोसेस ?

भारतात आधार कार्ड प्रत्येक नागरिकासाठी एक महत्त्वाचे ओळखपत्र आहे. शाळेतील प्रवेशापासून ते सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापर्यंत, सगळीकडे आधार आवश्यक आहे. पण पालकांसाठी एक मोठी चिंता म्हणजे लहान मुलांसाठी, विशेषतः ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे आधार कार्ड तयार करुन घेणे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आता स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत..भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) म्हटले आहे की ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी आधार कार्डमध्ये बायोमेट्रिक तपशील नोंदवले जात नाहीत. याचा अर्थ असा की या वयापर्यंत, पालकांच्या कागदपत्रांवर आधारित मुलाचा आधार तयार केला जातो. रुग्णालयाने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र किंवा जन्म नोंद आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, एका पालकाचे आधार कार्ड जोडलेले पाहिजे..सोपी आहे प्रक्रिया जवळच्या आधार केंद्रात जामुलाचे जन्म प्रमाणपत्र आणि पालकांचे आधार कार्ड सोबत आणणे आवश्यक आहे.मुलाचा फोटो तेथे घेतला जाईल.त्यानंतर आधार कार्ड तयार केले जाईल आणि पोस्टाने घरी पाठवले जाईल..मूल ५ वर्षांचे झाल्यावर त्यांचे बायोमेट्रिक्स अपडेट केले जातात. यामध्ये बोटांचे ठसे आणि आयरीस स्कॅन समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, वयाच्या १५ व्या वर्षी दुसरे बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे आणि कोणत्याही आधार केंद्रावर करता येते..अनेक पालकांना वाटते की त्यांच्या लहान मुलांसाठी आधार कार्ड मिळवणे कठीण आहे किंवा त्यासाठी एक लांब प्रक्रिया आवश्यक आहे. परंतु वास्तव असे आहे की ते खूप सोपे आहे. कल्पना करा की एक आई रुग्णालयातून तिच्या नवजात बाळाचा जन्म दाखला आणि आधार कार्ड घेऊन आधार केंद्रावर जाते. काही मिनिटांतच बाळाचा फोटो काढला जातो आणि आधार कार्ड तयार केले जाते..Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत.ही सुविधा मुलांना सरकारी योजनांशी जोडतेच, शिवाय पालकांना त्यांच्या मुलाची ओळख सुरक्षित असल्याची मानसिक शांती देखील देते. UIDAI चे हे पाऊल डिजिटल इंडियाच्या दिशेने आणखी एक मजबूत पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.