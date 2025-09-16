विज्ञान-तंत्र

Hidden Story: समुद्राखाली दडलेलं सोनं-चांदीपेक्षा मौल्यवान काय आहे? भारत उलगडणार रहस्य, चावी मिळाली

India Makes History with Deep-Sea Mining Rights at Carlsberg Ridge

Sandip Kapde
Updated on

भारताने समुद्रातील खजिन्याच्या शोधात एक मोठी झेप घेतली आहे. उत्तर-पश्चिम भारतीय महासागरातील कार्ल्सबर्ग रिज (Carlsberg Ridge) मध्ये पॉलीमेटॅलिक सल्फर नोड्यूल्स (Polymetallic Sulphur Nodules) च्या शोधासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय समुद्री तळ प्राधिकरणाकडून (International Seabed Authority - ISA) विशेष परवाना मिळाला आहे. हा परवाना मिळवणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. 15 सप्टेंबर 2025 रोजी दिल्लीत जमैकास्थित ISA संस्थेसोबत यासंदर्भात करारावर स्वाक्षरी झाली. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रविचंद्रन यांनी ही माहिती दिली.

