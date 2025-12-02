थांबा! तुमचं WhatsApp धोक्यात? केंद्राने केलेल्या बदलामुळे खळबळ! तुमच्यावर काय परिणाम?

तुम्ही व्हाट्सअॅप वापरत असाल तरी ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण आता केंद्र सरकारने व्हाट्सअॅपच्या वापराबाबत नवे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार व्हाट्सअॅप वापरायचं असेल तर तुमचं सीम मोबाईलमध्ये अॅक्टीव्ह असणं गरजेचं आहे. व्हाट्सअॅपच नाही तर टेलिग्राम आणि सिग्नल सारख्या ओटीपी आधारित अॅप्सलादेखील अशाप्रकारचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. .केंद्र सरकारने व्हाट्सअॅपसह टेलिग्राम आणि सिग्नल सारख्या मेसेजिंग अॅप कंपन्यांना नोटीस दिली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांनी सीम बाईंडिंगबाबत नवे निर्देश जारी केले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार एखाद्या नंबरवरून तुम्ही व्हाट्सअॅप सुरु केल्यानंतर ते सीम बंद झालं तरीही तुमचं व्हाट्सअॅप सुरु राहतं. अशापरिस्थितीत केवळ एकदा मोबाईल व्हेरिफिकेशन होते. आता मात्र, ही व्यवस्था बदलली जाणार आहे..WhatsApp Scam : व्हॉट्सअॅपवर 'ही' चूक कराल तर खावी लागेल जेलची हवा, एक मेसेजमुळे आयुष्य होईल बर्बाद; नेमकं काय आहे प्रकरण?.सीम बाइंडिंग करून व्हाट्सअप चालवणाऱ्यांना आळा बसावा, अशी व्यवस्था करावी असे निर्देश केंद्र सरकारकडून या कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही व्हाट्सअॅप सुरु केलं आणि नंतर मोबाईलमधून सीम काढलं, तर तुमचं व्हाट्सअॅपदेखील बंद होणार आहे. हेच नियम टेलिग्राम, सिग्नल, आणि स्नॅपचॅट सारख्या अॅप्सला देखील लागू असणार आहेत..महत्त्वाचे म्हणजे व्हाट्सअॅप वेबसाठीदेखील हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार टेलिग्राम आणि व्हाट्सअॅप जर तुम्ही वेब ब्राउजरवर वापरत असाल तर तेही आता दर सहा तासांनी लॉगिन करावं लागणार आहे. म्हणजेच दर सहा तासानंतर तुम्हाला पुन्हा क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागणार आहे. साबयबर गुन्हेगारीला आळा बसावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..WhatsApp Feature : नंबर सेव्ह न करताही WhatsApp Message पाठवण्याची सोपी पद्धत माहिती आहे का? जाणून घ्या.यासंदर्भात ९० दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश केंद्र सरकारकडून या कंपन्यांना देण्यात आलं आहेत. जर कंपन्यांनी याच निर्देशांचं पालन केलं नाही, तर टेलिकम्युनिकेशन अॅक्ट २०२३ अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशाराही केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.