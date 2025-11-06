Vayuputhra : हे आहे 'वायुपुत्र'! भारताचं पहिलं इलेक्ट्रिक रॉकेट; कितीहीवेळा करा चार्जिंग, लवकरच स्पेसमध्ये जाणारा हा चमत्कार एकदा बघाच

Vayuputhra Rocket : लवकरच अवकाशाच्या दुनियेत एक नवीन पर्व सुरू होतंय.. चेन्नईतील 'स्पेस किड्झ इंडिया' या संस्थेने भारताचा पहिला इलेक्ट्रिक रॉकेट 'वायुपुत्र' तयार केलाय. हा रॉकेट वीजेवर चालतो, पारंपरिक इंधनावर नाही. त्यामुळे हे रॉकेट प्रदूषण शून्य असेल. श्रीमती केसन या संस्थेच्या लीडर म्हणतात, रॉकेट्समध्ये इंधनामुळे खूप प्रदूषण होतं. आमच्या तरुण टीमने हा नवी आयडिया शोधली. कलामसॅटच्या यशानंतर आता लाखो मुले अवकाशाला जवळचं मानतात..'वायुपुत्र' हे रॉकेट 3D प्रिंटिंगने बनवला आहे. कार्बन फायबर आणि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वापरल्याने तो हलका आणि मजबूत आहे. श्रीमती केसन सांगतात, 3D प्रिंटिंग ही वरदान आहे. भागांची अचूकता वाढते आणि उत्पादन खर्च दरवर्षी 2% कमी होतो. त्या म्हणतात आमचं मुख्य ध्येय मुले अवकाश तंत्रज्ञानात सहज सहभागी व्हावीत.हा रॉकेट पुन्हा वापरता येतो आणि चार्ज करता येतो. पारंपरिक रॉकेट्ससारखं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही लागत..Moto G67 Power लॉन्च! 7000mAh बॅटरी- चार कॅमेरावाला 5G मोबाईल; किती आहे किंमत अन् कितीचा डिस्काउंट, बजेट प्रेमींनो पाहा.मेकॅनिकल लीड गोकुळ म्हणतात, हा मॉड्युलर आहे, बदलता येतो. आमचे स्वतःचे ब्रशलेस DC मोटर्स प्रोपल्शन देतात. 6 किमी उंचीपर्यंत संशोधनासाठी उत्तम. एका लाँचला फक्त 25 रुपये बॅटरी खर्च येतो. ज्वलन नसल्याने लाँचपॅडची गरज नाही, सोपं होतं. 'स्पेस किड्झ इंडिया' ही संस्था मुले आणि अवकाश शिक्षणासाठी समर्पित आहे. त्यांनी अनेक यशस्वी लाँच केले. श्रीमती केसनला नुकतंच 'ब्रँड लॉरिएट' पुरस्कार मिळाला..Moon Explosion Video : चंद्रावर अचानक झाला मोठा स्फोट; पृथ्वीवरून सुद्धा दिसतायत ठिणग्या..आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल.त्यांचं ध्येय आहे की भारतीय मुलांना अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात खंबीर बनवणं. पुढच्या मोहिमेत जगभरातील मुली 'शक्तिसॅट' उपग्रह बनवतील आणि चंद्रावर पाठवतील. हे समावेशक आणि प्रेरणादायी आहे. 'वायुपुत्र'ने ग्रीन स्पेस टेक्नॉलॉजीची क्रांती सुरू केली. स्वस्त, शिक्षणात्मक आणि पर्यावरणस्नेही रॉकेट तयार करून आता भारतातील आणि जगातील मुले अवकाश स्वप्नं पर्यावरण पूरक मार्गाने जगतील. ही बातमी नाही, तर पर्यावरण भविष्याची सुरुवात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.