विना ID प्रूफ वापरता येणार नाही फेसबुक-इंस्टाग्राम! मोदी सरकारने तयार केला 'डिजिटल चक्रव्यूह'; जाणून घ्या नवा नियम

मोदी सरकार डिजिटल जगाला अधिक सुरक्षित आणि जबाबदार बनवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. संसदीय समितीने दिलेल्या शिफारशीप्रमाणे, लवकरच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर KYC अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ आता फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट किंवा X वर खाते उघडायचे असेल तर वैध ओळखपत्र (जसे आधार किंवा पॅन) दाखवावे लागेल. बँकेत खाते उघडताना किंवा सिम कार्ड घेताना जशी प्रक्रिया होते, तशीच ही असेल..ही नवीन व्यवस्था केवळ सोशल मीडियापुरती मर्यादित राहणार नाही. ऑनलाइन गेमिंग ॲप्स आणि डेटिंग ॲप्सवरही ती लागू होऊ शकते. यामुळे बनावट प्रोफाइल तयार करणे जवळजवळ अशक्य होईल. एकाच व्यक्ती अनेक बनावट खाती चालवू शकणार नाही. सरकारचा मुख्य उद्देश आहे डिजिटल जगात प्रत्येकाला उत्तरदायी बनवणे आणि सुरक्षित वातावरण तयार करणे..आजकाल सोशल मीडियावर सायबर गुन्हे खूप वाढले आहेत. ऑनलाइन छळ, सायबरस्टॉकिंग, ओळख चोरी आणि खाजगी फोटो शेअर करण्याच्या घटना सतत घडतात. हे गुन्हे बहुतेकदा बनावट खात्यांमधून होतात, ज्यामुळे खरा गुन्हेगार पकडणे कठीण होते. केवायसी लागू झाल्यावर प्रत्येक खाते खऱ्या व्यक्तीशी जोडले जाईल. त्यामुळे पोलिसांना तपास करणे सोपे होईल आणि गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल..या योजनेचे विशेष लक्ष आहे महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेकडे. अनेकदा अल्पवयीन मुलंही सोशल मीडियावर येतात आणि त्यांना धोका होतो. केवायसीमुळे प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्याचे वय सहज तपासता येईल. यामुळे मुलांना अनुचित कंटेंटपासून दूर ठेवता येईल आणि डेटिंग किंवा गेमिंग ॲप्सवर गैरवापर रोखता येईल. बनावट खाती कमी झाल्याने फसवणूक, छळ आणि खोट्या बातम्या पसरवणेही अवघड होईल..हे पाऊल अचानक नाही. संसदीय समितीने सायबर गुन्ह्यांच्या वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आता सरकार या शिफारशींवर काम करत आहे. यामुळे इंटरनेटचे वातावरण स्वच्छ आणि विश्वासार्ह होईल. लोकांना अधिक सुरक्षित वाटेल आणि प्लॅटफॉर्म्सना जबाबदारी घ्यावी लागेल.तथापि, यासोबत गोपनीयतेचा मुद्दाही चर्चेत येईल. वैयक्तिक माहिती किती सुरक्षित राहील, याबाबत लोक प्रश्न विचारतील. सरकारला सुरक्षा आणि गोपनीयता यांच्यात योग्य तोल साधावा लागेल.