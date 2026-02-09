India Space Surveillance: शत्रूच्या उपग्रहांवरही ठेवता येणार नजर; अवकाशातही भारत करू शकणार हेरगिरी, खासगी उपग्रहाचा प्रयोग यशस्वी

अहमदाबाद : अवकाश देखरेख क्षेत्रात भारताने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. जमीन आणि समुद्रच नव्हे, तर अवकाशही भारताच्या निगराणी करण्याच्या कक्षेत आले आहे. अहमदाबाद येथील ‘अजिस्ता इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीने आपल्या ८० किलोच्या उपग्रहाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाची उच्च दर्जाची छायाचित्रे घेतली आहेत..या प्रयोगामुळे इतर देशांच्या उपग्रहावरही भारत नजर ठेवू शकणार आहे. या यशस्वी प्रयोगाने अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात एक नवा अध्याय भारताने लिहिला असून, अवकाश हेरगिरीही या माध्यमातून करता येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..ISRO PSLV Failure : इस्त्रोची वर्षातील पहिलीच मोहीम अयशस्वी, १६ उपग्रह अंतराळात गायब; नेमकं काय घडलं?.तीन फेब्रुवारीला झालेल्या विशेष प्रयोगादरम्यान दोन वेगवेगळ्या प्रसंगी अंतराळ स्थानक यशस्वीपणे ‘ट्रॅक’ केले. पहिल्यांदा सुमारे ३०० किलोमीटर अंतरावरून आणि दुसऱ्यांदा सुमारे २४५ किलोमीटर अंतरावरून छायाचित्रे घेतली गेली. वेगाने फिरणाऱ्या स्थानकाला ‘ट्रॅक’ करणे ही मोठी तांत्रिक आव्हानात्मक गोष्ट होती; पण.‘अजिस्ता’च्या उपग्रहाने अचूकतेने पूर्ण केली. ‘अजिस्ता इंडस्ट्रीज’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले, ‘‘हे तंत्रज्ञान केवळ उपग्रह ट्रॅकिंगपुरते मर्यादित राहणार नाही. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भविष्यात अवकाशातील वस्तूंची अचूक ओळख आणि ट्रॅकिंग शक्य होईल. याशिवाय क्षेपणास्त्रांची निगराणी करणेही शक्य होईल.’’.सध्या भारताकडे अनेक सक्रिय उपग्रह आहेत. ‘इस्रो’ने यापूर्वीच स्पेडेक्स सारख्या ‘इन-ऑर्बिट’ प्रयोगांद्वारे अचूक ट्रॅकिंगक्षमता दाखवली होती. मात्र, ही कामगिरी खासगी भारतीय कंपनीने साध्य केल्यामुळे ती विशेष ठरली आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी म्हटले आहे..असा झाला प्रयोगमोहिमेदरम्यान उपग्रहाने एकूण १५ फ्रेम टिपल्या२.२ मीटर इमेजिंग सॅम्पलिंगसह छायाचित्रे घेण्यात आली.इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टीची क्षमता सिद्ध झाली.प्रणाली केवळ वेगाने हालचाल करणाऱ्या अंतराळ वस्तू ओळखत नाही, तर त्यांचा सतत आणि अचूक मागोवाही घेऊ शकते, हेच यातून अधोरेखित झाले..रेल्वे ट्रॅकमधे बीघाड आढळल्यास मिळणार ‘अलर्ट’, ‘VNIT’च्या विद्यार्थ्यांद्वारे ‘रेल्वे ट्रॅक इन्स्पेक्शन मॉड्युल’ची निर्मिती.तर देशांचे उपग्रहही रडारावरही तंत्रज्ञान क्षमता केवळ आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकापुरती मर्यादित नाही.‘अजिस्ता’चा उपग्रह लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये फिरणाऱ्या इतर देशांच्या उपग्रहांवरही लक्ष ठेवू शकतो.छायाचित्रे आणि व्हिडिओ पाठवण्याचीही क्षमता उपलब्ध आहे.खासगी कंपन्याही संरक्षण, निगराणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अंतराळ तंत्रज्ञानात हे तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.