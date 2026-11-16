India US AI Security Pact: AI सुरक्षेसाठी भारत-अमेरिकेसह 10 देश एकत्र; चीनच्या तंत्रज्ञान वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी नवा करार

Global AI Alliance: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनशी वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर भारत, अमेरिका आणि अन्य आठ देशांनी एकत्र येत महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. AI तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या पुरवठा साखळीचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मान्य करत या देशांनी 'सॅन फ्रान्सिस्को जाहीरनाम्या'वर स्वाक्षरी केली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील 'Pax Silica' उपक्रमांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला..अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहारविषयक परराष्ट्रमंत्री जेकब हेलबर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी झालेल्या बैठकीत या जाहीरनाम्यावर सहमती झाली. अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, जपान, दक्षिण कोरिया, कतार, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती आणि ब्रिटन या 10 देशांचा यात समावेश आहे..Microsoft च्या सेवा ३६ तास ठप्प, आता हॅकर्सचा धोका; वापरकर्त्यांना २४ तासांसाठी इशारा... तुमच्यासोबतही असं घडू शकतं!.अमेरिकेने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये 'Pax Silica' उपक्रमाची घोषणा केली होती. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे सिलिकॉन आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. सेमीकंडक्टरचा वापर AI आणि इतर प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने या क्षेत्रातील पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे..नव्या जाहीरनाम्यात आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आवश्यक असलेल्या संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी सहभागी देश एकत्रितपणे काम करणार आहेत..Outlook ३६ तास ठप्प, आता Microsoft देणार भरपाई; कोणत्या युजर्सना मिळणार पैसे? .या सहकार्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच विशेष कार्यगट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे, महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये AI चा वापर वाढवणे, पुरवठा साखळीतील सहकार्य मजबूत करणे, सुरक्षित पुरवठा केंद्रे विकसित करणे आणि AI तंत्रज्ञानाची सुरक्षा व विश्वासार्हता वाढवणे या विषयांचा समावेश असेल..अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, भविष्यातील प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगाचा पाया कोणताही देश एकट्याने सुरक्षित ठेवू शकत नाही. या तंत्रज्ञानामुळे मिळणारी आर्थिक समृद्धी टिकवण्यासाठी त्यामागील पुरवठा साखळी आणि पायाभूत सुविधा सुरक्षित असणे आवश्यक आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, "कोणताही देश एकट्याने प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगाचा पाया सुरक्षित ठेवू शकत नाही. या तंत्रज्ञानातून मिळणारी समृद्धी टिकवण्यासाठी त्याला आधार देणारी पुरवठा साखळी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत असणे गरजेचे आहे.".'भारताला लोकशाही शिकवू नका!' मेलोनी यांच्या पक्षाच्या नेत्या संतापल्या; 'वोट चोर' घोषणेची इटलीतही चर्चा.अमेरिकेच्या मते, 'Pax Silica' उपक्रम आता केवळ समान तत्त्वांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष सहकार्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. सॅन फ्रान्सिस्को जाहीरनाम्यामुळे सहभागी देशांनी तंत्रज्ञान सुरक्षेसाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा मार्ग निश्चित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.