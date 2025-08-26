भारताची चंद्राकांक्षा! 2040 पर्यंत चंद्रावर मानव पाठवण्याचे स्वप्न साकारणार; चांद्रयान-6,7,8 चा प्लॅन तयार

चांद्रयान-4 चंद्रावरील नमुने पृथ्वीवर आणून भारताच्या संशोधनाला चालना देईल.चांद्रयान-5 भारत-जपान सहकार्याने चंद्रावर सर्वात जड रोव्हर उतरवेल.चांद्रयान-6 ते 8 चंद्रावर मानवी मोहिमांसाठी पायाभूत सुविधा उभारतील..भारताची अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) चंद्रावर मानव पाठवण्याच्या 2040 च्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. राष्ट्रीय अंतराळ दिनाच्या बैठकीत इस्रोने चांद्रयान-6, 7 आणि 8 च्या योजनांचा खुलासा केला. यापूर्वीच चांद्रयान-4 आणि 5 ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून या मोहिमा भारताच्या चंद्र संशोधनाला नवी दिशा देतील.चांद्रयान-4 ही भारताची पहिली अशी मोहीम असेल जी चंद्रावरील खडक आणि मातीचे नमुने पृथ्वीवर आणेल. हे नमुने भारतीय प्रयोगशाळांमध्ये संशोधनासाठी उपलब्ध होतील ज्यामुळे चंद्राच्या भूगर्भशास्त्राचा अभ्यास सखोलपणे होईल. दुसरीकडे चांद्रयान-5 (लुपेक्स मोहीम) ही भारत आणि जपान यांच्यातील ऐतिहासिक सहकार्य आहे. यात भारताचे लँडर आणि जपानचे आतापर्यंतचे सर्वात जड रोव्हर चंद्रावर उतरेल. ही मोहीम भारताच्या जागतिक अंतराळ सहकार्यातील वाढत्या भूमिकेचा संपूर्ण आढावा देईल..Alien Signal : अंतराळातून आला सर्वात शक्तिशाली एलियन सिग्नल! शास्त्रज्ञांनी उलगडलं मोठं रहस्य; म्हणाले, हजारो वर्षात पहिल्यांदाच....चांद्रयान-6, 7 आणि 8 च्या योजनाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. या मोहिमा चंद्राच्या पृष्ठभागावरील संशोधनापेक्षा अंतराळवीरांच्या भविष्यातील मोहिमांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करतील. यामध्ये चंद्राभोवती नेव्हिगेशन, संवाद आणि डेटा हस्तांतरण यंत्रणा उभारणे समाविष्ट आहे. या यंत्रणा 2040 मध्ये भारतीय अंतराळवीरांचे चंद्रावर सुरक्षित लँडिंग आणि परत येणे यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील..Chakki Bridge Video : पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला 90 वर्षे जुना पूल; माणसं, गाड्या सगळंकाही...,धक्कादायक व्हिडिओ समोर.इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या मोहिमा स्वतंत्र नसून 2040 च्या ध्येयाचा एक अविभाज्य भाग आहेत. चांद्रयान-4 आणि 5 च्या यशानंतर चांद्रयान-6 ते 8 च्या माध्यमातून भारत चंद्रावर मानवी वस्तीच्या दिशेने ठोस पावले टाकत आहे. या मोहिमा भारताला अंतराळ संशोधनात आघाडीवर ठेवतील आणि चंद्रावर भारतीय अंतराळवीरांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मजबूत पाया तयार करतील..FAQs What is the goal of Chandrayaan-6, 7, and 8?चांद्रयान-6, 7 आणि 8 चे उद्दिष्ट चंद्रावर मानवी मोहिमांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे आहे, जसे की नेव्हिगेशन आणि संवाद यंत्रणा.How will Chandrayaan-4 contribute to India’s space program?चांद्रयान-4 चंद्रावरील खडक आणि मातीचे नमुने पृथ्वीवर आणेल, ज्यामुळे चंद्राच्या भूगर्भशास्त्राचा सखोल अभ्यास होईल.What makes Chandrayaan-5 unique?चांद्रयान-5 (लुपेक्स) ही भारत-जपान सहकार्याची मोहीम आहे, ज्यामध्ये भारताचे लँडर आणि जपानचे सर्वात जड रोव्हर चंद्रावर उतरेल.When does India plan to land an astronaut on the Moon?भारताने 2040 पर्यंत चंद्रावर अंतराळवीर उतरवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.How do these missions strengthen India’s global space presence?या मोहिमा भारताला जागतिक अंतराळ संशोधनात आघाडीवर ठेवतील आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.