विज्ञान-तंत्र

भारताची चंद्राकांक्षा! 2040 पर्यंत चंद्रावर मानव पाठवण्याचे स्वप्न साकारणार; चांद्रयान-6,7,8 चा प्लॅन तयार

Chandrayaan Mission : चांद्रयान मोहिमांमुळे भारताच्या चंद्र संशोधनाला नवी दिशा; 2040 पर्यंत चंद्रावर मानव पाठवण्याचे ध्येय आहे
भारताची चंद्राकांक्षा! 2040 पर्यंत चंद्रावर मानव पाठवण्याचे स्वप्न साकारणार; चांद्रयान-6,7,8 चा प्लॅन तयार
esakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • चांद्रयान-4 चंद्रावरील नमुने पृथ्वीवर आणून भारताच्या संशोधनाला चालना देईल.

  • चांद्रयान-5 भारत-जपान सहकार्याने चंद्रावर सर्वात जड रोव्हर उतरवेल.

  • चांद्रयान-6 ते 8 चंद्रावर मानवी मोहिमांसाठी पायाभूत सुविधा उभारतील.

भारताची अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) चंद्रावर मानव पाठवण्याच्या 2040 च्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. राष्ट्रीय अंतराळ दिनाच्या बैठकीत इस्रोने चांद्रयान-6, 7 आणि 8 च्या योजनांचा खुलासा केला. यापूर्वीच चांद्रयान-4 आणि 5 ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून या मोहिमा भारताच्या चंद्र संशोधनाला नवी दिशा देतील

Loading content, please wait...
Isro
moon
Chandrayaan
Indian Space Research Organisation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com