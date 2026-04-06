CCTV Rules 2026 : काय भारतात लाखो CCTV कॅमेरे सुरक्षित आहेत? Qubo CEO नी दिला हॅकिंगचा इशारा, तुमचा कॅमेरा सेफ आहे का? 'असे' करा चेक

आपल्या घरात, दुकानात किंवा ऑफिसमध्ये बसवलेला सीसीटीव्ही कॅमेरा आपल्याला सुरक्षित वाटतो, पण त्याच कॅमेऱ्यामुळे आपली गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते, हे ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल! क्यूबो या भारतीय कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ निखिल राजपाल यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी भारतात ४ ते ५ कोटी सीसीटीव्ही कॅमेरे विकले गेले. यापैकी बऱ्याच कॅमेऱ्यांमध्ये मजबूत एन्क्रिप्शन नव्हते. म्हणजे त्यांचे व्हिडिओ फीड कोणीही सहज हॅक करू शकत होते..हे कॅमेरे फक्त घरांपुरते मर्यादित नव्हते. विमानतळे, सरकारी कार्यालये, रेल्वे स्टेशन आणि सार्वजनिक ठिकाणीही त्यांचा वापर होत होता. अशा असुरक्षित कॅमेऱ्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. यामुळे भारत सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फक्त विशिष्ट सुरक्षा मानके पूर्ण करणारे सीसीटीव्ही कॅमेरेच आता बाजारात विकता येतील. या निर्णयामुळे बाजारात खळबळ माजली आहे..आज तकच्या वृतानुससार निखिल राजपाल म्हणाले, "बहुतेक कॅमेरे हॅक करणे खूप सोपे होते. त्यांच्यात मजबूत सॉफ्टवेअर आणि एन्क्रिप्शनचा अभाव होता. सरकारचा हा निर्णय केवळ नियम नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल आहे." आता प्रत्येक कॅमेऱ्याचे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर विश्वसनीय स्रोतातून घेतले जाणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे हॅकिंगची शक्यता खूप कमी होईल.जे जुने कॅमेरे आधीच बसवलेले आहेत आणि ते असुरक्षित आहेत? यावर निखिल सांगतात की, भविष्याकडे लक्ष द्या. नवीन नियमांनुसार येणारे सर्व कॅमेरे आता बरेच सुरक्षित असतील. वापरकर्त्यांना फारशी चिंता करण्याची गरज नाही..क्यूबो कंपनी हीरो ग्रुपची आहे आणि ती पूर्णपणे 'मेड इन इंडिया' तंत्रज्ञानावर विश्वास ठेवते. त्यांचा सॉफ्टवेअर, क्लाउड सर्व्हर (मुंबईत) आणि ॲप्स सर्व भारतात विकसित केले जातात. हार्डवेअरचे काही भाग जगभरातून येतात, पण डिझाइन आणि नियंत्रण पूर्णपणे भारतीय हातात आहे. क्यूबो ही नवीन मानकांची पूर्तता करणारी पहिल्या कंपन्यांपैकी एक आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गोपनीयता! नवीन नियमांनुसार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन असते. याचा अर्थ, तुमच्या घरातील कॅमेऱ्याचे फुटेज फक्त तुम्हीच पाहू शकता. कंपनी किंवा कोणतीही तिसरी व्यक्ती ते पाहू शकत नाही..एकंदरीत, स्वस्त पण असुरक्षित कॅमेऱ्यांचे युग संपत आहे. आता सुरक्षित, गोपनीयता जपणारे आणि विश्वसनीय कॅमेरे येत आहेत. तुमचा कॅमेरा तुमचे रक्षण करेल की धोका वाढवेल, हे आता तुमच्या निवडीवर अवलंबून आहे. नवीन नियमांमुळे भारतीयांच्या सुरक्षेची नवी सुरुवात झाली आहे.