Insta-Fb New Rules : मृत्यूनंतर तुमचं फेसबुक-इंस्टाग्राम कोण चालवणार? ‘डिजिटल मृत्युपत्र’ अन् ‘डिजिटल वारसा कायदा’ काय आहे जाणून घ्या

आपल्या निधनानंतर फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा व्हॉट्सॲप चालवणार कोण? आता या प्रश्नाचे उत्तर सोपे होणार आहे. केंद्र सरकार लवकरच 'डिजिटल मृत्युपत्र' लिहिण्याची सुविधा आणणार आहे. यामुळे तुमची सोशल मीडिया खाती, फोटो, व्हिडिओ आणि आठवणींचा वारसा तुमच्या कुटुंबीयांकडे सहज हस्तांतरित करता येईल..सध्या काय समस्या आहे?आत्तापर्यंत तुमच्या मृत्यूनंतर तुमचे डिजिटल अकाऊंट कोणालाही देणे किंवा चालवणे कायद्याने शक्य नव्हते. फेसबुक-इंस्टाग्रामसारख्या कंपन्या गोपनीयता कायद्यामुळे खाते हस्तांतरित करत नव्हत्या. त्यामुळे कुटुंबीयांना प्रियजनांच्या आठवणींचा त्यांच्या सोसल मीडियाचा ताबा घेण्यासाठी न्यायालयात जावे लागे. ही प्रक्रिया खूप किचकट, वेळखाऊ आणि खर्चिक होती.आता बदल होणार... इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे. याला सोप्या भाषेत 'डिजिटल मृत्युपत्र' किंवा 'डिजिटल वारसा कायदा' म्हणतात..तुम्ही कोणत्या व्यक्तीला ट्रस्टी किंवा वारस तुमचे खाते चालवायचे, बंद करायचे की फक्त आठवणी जतन करायच्या हे स्पष्टपणे लिहू शकाल. हे डिजिटल मृत्युपत्र पूर्णपणे कायदेशीर असेल आणि मृत्यूनंतर ते अगदी दागिने किंवा घर हस्तांतरित करण्याइतकेच सोपे होईल. न्यायालयात जाण्याची गरज पडणार नाही..या नियमामुळे अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ज्यांच्या प्रियजनांच्या सोशल मीडियावर हजारो आठवणी, फोटो आणि संदेश आहेत, त्यांच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचे ठरेल.सध्या मंत्रालय हे नियम अंतिम स्वरूपात आणत आहे. लवकरच हे 'डिजिटल मृत्युपत्र' लिहिण्याची सुविधा उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.तुम्हीही भविष्यात हे डिजिटल मृत्युपत्र लिहाल का? तुमच्या डिजिटल आठवणी कोणाकडे सोपवायच्या आहेत हे आधीच ठरवा.