Instagram Rules 2026 : ...तर इंस्टाग्रामवर दिसणार नाही तुमची पोस्ट; कुणासाठी लागू होतोय हा नवा नियम? जाणून घ्या

इंस्टाग्रामने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर मूळ कंटेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे नियम आणले आहेत. जे क्रिएटर्स इतरांचा कंटेंट फक्त रिपोस्ट करतात, त्यांच्या पोस्ट्सची रीच आता कमी होणार आहे. ही बातमी कंटेंट क्रिएटर्ससाठी आणि रोज नवनवीन पोस्ट टाकणाऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे..डुप्लिकेट कंटेंटला आळाबऱ्याच काळापासून वापरकर्ते तक्रार करत होते की त्यांच्या फीडमध्ये आवडीचा मूळ कंटेंट दिसत नाही. यामुळे इंस्टाग्राम कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. आता जे अकाउंट्स नियमितपणे इतर क्रिएटर्सच्या फोटो, कॅरोसेल किंवा रील्स रिपोस्ट करतात त्यांच्या पोस्ट्स एक्सप्लोर सेक्शन किंवा फीडमध्ये शिफारस केल्या जाणार नाहीत. याचा अर्थ असा की तुमचे फॉलोअर्स तुमच्या पोस्ट पाहू शकतील पण नवीन लोकांपर्यंत त्या पोहोचणार नाहीत. यामुळे अशा अकाउंट्सची एकूण पोहोच आपोआप कमी होईल..कोणते कंटेंट ओरिजनल मानले जाईल?इंस्टाग्रामने स्पष्ट केले आहे की, जुने टेम्पलेट किंवा क्लिपमध्ये तुम्ही काहीतरी नवीन आणि वेगळे जोडले तर ते मूळ मानले जाईल. पण फक्त वॉटरमार्क लावणे, व्हिडिओचा वेग बदलणे किंवा दुसऱ्याच्या पोस्टचे स्क्रीनशॉट घेऊन शेअर करणे याला मूळ कंटेंट मानले जाणार नाही. अशा पोस्ट्स नवीन युजर्सना दाखवल्या जाणार नाहीत..वापरकर्त्यांवर काय परिणाम?तुम्ही ज्या क्रिएटर्सना फॉलो करता त्यांच्या मूळ पोस्ट्स तुमच्या फीडमध्ये दिसत राहतील. फक्त जे लोक फक्त रिपोस्ट करतात त्यांच्यावरच याचा परिणाम होईल. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा बदल कंटेंटची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि खऱ्या क्रिएटर्सना जास्त सपोर्ट देण्यासाठी करण्यात आला आहे..मेटा कंपनीने नुकतेच सांगितले की, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम मिळून सुमारे रोजचे २ कोटी सक्रिय वापरकर्ते कमी झाले आहेत. अनेक वापरकर्ते फीडमध्ये येणाऱ्या कमी दर्जाच्या आणि अप्रासंगिक कंटेंटमुळे नाराज आहेत. त्यांना ज्यांना फॉलो केले आहे त्यांचा कंटेंटही दिसत नाही अशी तक्रार आहे.हा नवीन नियम क्रिएटर्सना मूळ आणि दर्जेदार कंटेंट तयार करण्यास प्रोत्साहित करेल. आता फक्त रिपोस्ट करून मोठे होण्याचे दिवस संपले. खरा क्रिएटर बनायच असेल तर स्वतःचा कंटेंट तयार करा.