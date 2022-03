Instagram New Feature: आता कंट्रोल करा प्रोफाईलवरील फीड आणि पोस्ट

Instagram ने आपल्या यूजर एक्सपीरियंस(User experience)आणखी चांगला बनविण्यासाठी दोन नवीन फिचर्स लॉन्च केले आहे. यामध्ये Favorites आणि Following हे नवीन पर्याय आता उपलब्ध केला आहे. त्याच्या मदतीने यूजरने आपल्या फीड पाहण्याचे पध्दत कंट्रोल करू शकतात. इंस्टाग्रामचे सीईओ अ‍ॅडम मोसेरी यांनी ब्लॉग पोस्टद्वारे ही घोषणा केली. (Instagram launch New Features Likes and Following Options to Control Post and Feed)

हेही वाचा: PMJJBY : 330 रुपयांची बचत करा, 2 लाखांचे लाइफ कव्हर मिळवा

यूजर्सला Favorites आणि Following हे दोन पर्याय युजर्सला अधिक स्वारस्य असलेला कंटेट आणि लवकरात लवकर पाहता यावा यासाठी फायदेशीर ठरतील. हे वापरकर्त्यांना त्यांच्या मित्र आणि प्रभावकर्त्याच्या खात्यावर पसंती आणि अनुसरण निवडण्याची परवानगी देते. यूजर्सला त्यांच्ये मित्र आणि इनफ्लुएंसरचे अकाउंट Favoritesआणि Following म्हणून निवडण्याची परवानगी देऊ शकतात.

वापरकर्ते त्यांच्या Favorites यादीमध्ये 50 अकांउट जोडू शकतात आणि त्यामध्ये कधीही बदल करू शकतात. इतर लोकांना यादीमधून कधी जोडले किंवा काढून टाकले गेले हे कळणार नाही. ते Favorites अकाऊंट फीडमध्ये स्टार चिन्हाद्वारे दर्शविले जातील.

हेही वाचा: 'ब्रेस्ट मिल्क ज्वेलरी' म्हणजे काय? एक कपंनी कमावतेय कोटी रुपये

इन्स्टाग्रामने सांगितले की, Favorites आणि Following सारखे सुविधा निर्माण करणे सुरू ठेवणार आहे जेणेकरून यूजर्सला ते जो कंटेट पाहायचा आहे त्यासाठी अधिक पर्याय मिळतील आणि नियंत्रित करू शकतात. हे यूजरला त्यांच्या Favorites यादीमध्ये समाविष्ट असलेले मित्र आणि प्रभावशाली फीड पाहण्यासाठी अधिक वेळ घालवू शकतात.

Instagram फीडमध्ये त्या लोकांचे फोटो आणि व्हिडिओ पाहता येऊ शकतात ज्यांनी तुम्ही फॉलो करता किंवा पोस्ट सजेस्ट केले जातात. या पध्दतीने यूजर्सच्या रुचीनुसार शिफारस केली जाते. त्यामार्फत तुम्ही फॉलो करत असलेल्या लोकांच्या पोस्ट किंवा फीड लवकर पाहू शकता.