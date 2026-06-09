विज्ञान-तंत्र

Instagram Plus : इंस्टाग्राम प्लस लाँच! २९९ रुपयांत मिळणार अनेक प्रिमियम फीचर्स, सब्स्क्रिप्शन कसं घ्यायचं? पाहा एका क्लिकवर

main features of Instagram Plus : इंस्टाग्राम प्लस आता सुरू झाले आहे. फक्त २९९ रुपयांच्या मासिक शुल्कात स्टोरीवर पूर्ण नियंत्रण, सुपर हार्ट रिअॅक्शन, कस्टम आयकॉन्स आणि प्रोफाइल पिन्स सारखे खास फीचर्स मिळवा
instagram plus india rs 299 monthly subscription

instagram plus india rs 299 monthly subscription

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

इंस्टाग्रामने भारतीय यूजर्ससाठी एक नवीन वर्ल्ड बनवले आहे. फक्त २९९ रुपयांच्या मासिक सबस्क्रिप्शनसह येणारा 'इंस्टाग्राम प्लस' हा पर्याय सामान्य यूजर्सना उपलब्ध नसलेल्या अनेक खास सुविधा घेऊन आला आहे.

स्टोरीज, कस्टमायझेशन आणि इनसाइट्स या तीन मुख्य क्षेत्रांत हे प्लॅन यूजर्सला वेगळेपण देत आहे.

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