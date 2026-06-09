Instagram Plus : इंस्टाग्राम प्लस लाँच! २९९ रुपयांत मिळणार अनेक प्रिमियम फीचर्स, सब्स्क्रिप्शन कसं घ्यायचं? पाहा एका क्लिकवर

इंस्टाग्रामने भारतीय यूजर्ससाठी एक नवीन वर्ल्ड बनवले आहे. फक्त २९९ रुपयांच्या मासिक सबस्क्रिप्शनसह येणारा 'इंस्टाग्राम प्लस' हा पर्याय सामान्य यूजर्सना उपलब्ध नसलेल्या अनेक खास सुविधा घेऊन आला आहे. स्टोरीज, कस्टमायझेशन आणि इनसाइट्स या तीन मुख्य क्षेत्रांत हे प्लॅन यूजर्सला वेगळेपण देत आहे..स्टोरीजवर आता पूर्ण नियंत्रणइंस्टाग्राम प्लसचा सर्वात मोठा फायदा स्टोरीजमध्ये दिसतो. सबस्क्रायबर्सना आता आपल्या स्टोरी किती लोकांनी पुन्हा पुन्हा पाहिली याची माहिती मिळेल. क्लोज फ्रेंड्स व्यतिरिक्त अनलिमिटेड ऑडियन्स लिस्ट तयार करता येतील. स्टोरी गुपचूप प्रीव्ह्यू करता येईल आणि व्ह्यूअर लिस्टमध्ये नाव दिसणार नाही..Vivo V70 Lite 5G झाला लॉन्च! 6500mAh ची दमदार बॅटरी; 90W फास्ट चार्जिंग, मिडरेंज बजेटचा नवा किंग, किंमत फक्त....याशिवाय स्टोरीचा कालावधी २४ तासांऐवजी ४८ तास करता येईल. प्रत्येक आठवड्यात एक स्टोरी स्पॉटलाइट करून additional visibility मिळवता येईल. स्टोरी व्ह्यूअर लिस्टमध्ये सर्चही करता येईल. प्लस यूजर्स स्टोरी थेट प्रोफाइल आणि हायलाइट्समध्ये पोस्ट करू शकतील, जी फॉलोअर्सच्या फीडमध्ये दिसणार नाही..खास सौंदर्यवर्धक आणि कस्टमायझेशन फीचर्सस्टोरीज व्यतिरिक्त इंस्टाग्राम प्लस अनेक आकर्षक अपग्रेड्स देत आहे. 'सुपर हार्ट' अॅनिमेटेड रिअॅक्शन्स उपलब्ध होतील.ज्यात स्क्रीनवर रंगीबेरंगी हार्ट निघतील. इंस्टाग्राम आणि क्रिएटर्सनी निवडलेले कस्टम अॅप आयकॉन्स, बायोसाठी स्पेशल फॉन्ट्स आणि प्रोफाइल पिन्स यासारख्या सुविधा मिळतील. यात यूजर्स सहा पोस्ट्स पिन करू शकतील आणि आपली सर्वात महत्वाची कंटेंट हायलाइट करू शकतील..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.मेटाने का सुरू केला हा प्लान?मेटा कंपनी आपल्या सर्व लोकप्रिय अॅप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपमध्ये सबस्क्रिप्शन मॉडेल आणण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. इंस्टाग्राम प्लस हे फ्री व्हर्जनला बदलण्यासाठी नव्हे, तर ज्यांना अतिरिक्त नियंत्रण, डीप इनसाइट्स आणि व्यक्तिगत अनुभव हवा आहे. त्यांच्यासाठी ऑप्शनल अपग्रेड म्हणून आणले आहे. कंपनी पुढील काही महिन्यांत आणखी नवीन फीचर्स जोडणार असल्याचेही सांगितले आहे..Photos : 1000 वर्षे जुनी प्राचीन शिलालेखांची कलाकृती सापडली; काळाच्या ओघात दडलेला 7व्या- 8व्या शतकाचा इतिहास, फोटो व्हायरल.कसे घ्याल सबस्क्रिप्शन?भारतातील इंस्टाग्राम यूजर्स थेट अॅपमध्येच इंस्टाग्राम प्लस खरेदी करू शकतात. २९९ रुपयांच्या या प्लॅनचा फायदा घ्यायचा की नाही, हे प्रत्येक यूजरने आपल्या गरजेनुसार ठरवावे. क्रिएटर्स, इन्फ्लुएन्सर्स आणि जे आपला इंस्टाग्राम अनुभव आणखी खास बनवू इच्छितात, त्यांच्यासाठी हा पर्याय खूप उपयुक्त ठरू शकतो.इंस्टाग्राम प्लसने सोशल मीडिया अनुभवाला नवीन उंची दिली आहे. आता पाहायचे आहे ते, हे अतिरिक्त फीचर्स किती यूजर्सना आकर्षित करतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.