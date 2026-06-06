विज्ञान-तंत्र

2026 मध्ये इंस्टाग्रामवर कोणत्या रील्स पाहातायत भारतीय लोक? समोर आला शॉक करणारा ट्रेंड

Instagram Reels trends in India : २०२६ मध्ये भारतातील इंस्टाग्राम युजर्स नेमके काय पाहत आहेत, याबद्दल मेटा आणि इप्सॉस (Meta-Ipsos) च्या ताज्या रिपोर्टमधून एक अतिशय रंजक आणि धक्कादायक ट्रेंड समोर आला आहे.
Instagram Reels Dominance in Urban and Rural India 2026

Instagram Reels Dominance in Urban and Rural India 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल सोशल मीडिया फक्त मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. ताज्या अहवालानुसार, भारतातील तब्बल ९७% लोक दररोज मेटा प्लॅटफॉर्म्सवर व्हिडिओ पाहत आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे, शहरांमध्ये व्हिडिओ पाहण्याचे प्रमाण ९८% असताना ग्रामीण भागातही हा आकडा ९४% पर्यंत पोहोचला आहे.

म्हणजेच महानगरांपासून ते अगदी छोट्या गावांपर्यंत संपूर्ण भारत सध्या इंस्टाग्राम रील्सच्या स्क्रीनवर स्क्रोलिंग करण्यात व्यस्त आहे.

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