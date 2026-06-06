2026 मध्ये इंस्टाग्रामवर कोणत्या रील्स पाहातायत भारतीय लोक? समोर आला शॉक करणारा ट्रेंड

आजकाल सोशल मीडिया फक्त मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. ताज्या अहवालानुसार, भारतातील तब्बल ९७% लोक दररोज मेटा प्लॅटफॉर्म्सवर व्हिडिओ पाहत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, शहरांमध्ये व्हिडिओ पाहण्याचे प्रमाण ९८% असताना ग्रामीण भागातही हा आकडा ९४% पर्यंत पोहोचला आहे.म्हणजेच महानगरांपासून ते अगदी छोट्या गावांपर्यंत संपूर्ण भारत सध्या इंस्टाग्राम रील्सच्या स्क्रीनवर स्क्रोलिंग करण्यात व्यस्त आहे..भारतीयांना वेड लावणारे टॉप विषयभारतातील लोकांना रील्सवर नेमकं काय पाहायला आवडतं याचा जेव्हा अभ्यास केला गेला, तेव्हा काही प्रमुख कॅटेगरी समोर आल्या. यामध्ये ब्युटी, मेकअप, फॅशन आणि लेटेस्ट ट्रेड्स या विषयांवरील रील्स तब्बल ५२% एंगेजमेंटसह पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्याखालोखाल लाइफस्टाइल आणि फिटनेस (४२%), कॉमेडी कंटेंट (३९%), स्पोर्ट्स (३८%) आणि ट्रॅव्हल म्हणजेच पर्यटनाच्या व्हिडिओंचा (३७%) नंबर लागतो. तरुण पिढी, विशेषतः Gen Z मधील ८९% युजर्स दररोज या प्रकारच्या रील्स पाहण्यात तासनतास घालवत आहेत..Whatsapp Update : सीन करताच गायब होणार मेसेज! व्हॉट्सॲपमध्ये होतेय View Once Message फीचरची एन्ट्री; पाहा कसं वापरायचं?.शॉपिंगचा नवा धक्कादायक पॅटर्नया संपूर्ण ट्रेंडमधील सर्वात थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे आता रील्स हे फक्त मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही. भारतीय लोक रील्स पाहून थेट वस्तू खरेदी करत आहेत.रिपोर्टनुसार, ८१% भारतीय ग्राहक रील्सच्या माध्यमातून नवीन प्रॉडक्ट्स शोधतात, ६६% ग्राहक त्या वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करतात आणि तब्बल ४७% लोकांचे खरेदीचे अंतिम निर्णय हे रील्स पाहूनच ठरतात. विशेषतः ८४% जेन z तरुण नवनवीन ब्रँड्सचा शोध याच रील्सच्या माध्यमातून घेत आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांचा कोट्यवधींचा व्यवसाय रील्सवर अवलंबून झाला आहे..Social Media Post Safety Tips : सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करताना अजिबात करू नका 'या' 2 चुका, एक्स्पर्टनी दिला धोक्याचा इशारा.भारतात सध्या शॉर्ट-व्हिडिओ बनवणारे अनेक प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध असले, तरी इंस्टाग्राम रील्सने सर्वांना मागे टाकले आहे. कंटेंट क्रिएटर्सना इतर प्लॅटफॉर्म्सच्या तुलनेत इंस्टाग्राम रील्सवर जवळपास ६०% जास्त एंगेजमेंट (लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअर्स) मिळत आहे. याशिवाय रील्सवर सध्या मेसी डेस्क किंवा Process ASMR सारखे अनपॉलिश्ड आणि नॅचरल व्हिडिओ अधिक व्हायरल होत आहेत, ज्यावरून स्पष्ट होते की भारतीय प्रेक्षकांना आता दिखाव्यापेक्षा वास्तववादी कंटेंट जास्त भावतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.