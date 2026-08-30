iPhone 18 लॉंच आधीच iPhone 17 Pro वर मोठा डिस्काउंट! Flipkartवर किंमत घसरली; अशी मिळवा bank offer...

iphone 17 pro price drop flipkart: Appleचा बहुप्रतिक्षित iPhone 18 Pro Seriesचा लॉन्च इव्हेंट 9 सप्टेंबर ला होणार आहे. या नव्या लाँचिंगच्या अवघ्या काही दिवस आधीच Flipkart ने आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स या फ्लॅगशिप मॉडेल्सच्या किमतीत मोठी कपात केली आहे.नवीन Apple फोनची वाट पाहण्याऐवजी प्रीमियम प्रो मॉडेल्स कमी किमतीत खरेदी करण्याची आयफोन प्रेमींना ही उत्तम संधी आहे. पाहा दोन्ही मॉडेल्सवर मिळणारा डिस्काउंट आणि बँक ऑफर्स-.iPhone 17 Pro Max: किंमती अन् बँक ऑफर्समूळ किंमत 1,49,900 रुपये असणाऱ्या आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर Flipkartकडून 5,000 रुपयांची थेट सूट देण्यात आली आहे.Flipkart लिस्टिंग प्राईस: 1,44,900 रुपयेSBI / ICICI क्रेडिट कार्ड ऑफर: 6,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट (प्रभावी किंमत: 1,38,900 रुपये)Flipkart अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड: 9,000 रुपयांची सूट (प्रभावी किंमत: 1,35,900 रुपये)एकूण बचत: बँक ऑफरसह ग्राहकांना या फोनवर तब्बल 14,000 रुपयांपर्यंतचा डिस्काउंट मिळू शकतो..iPhone 18 Pro खरेदी करायचाय? सप्टेंबरमध्ये होणार लॉन्च; घेण्याआधी हे वाचा, किमतीबाबत मोठी अपडेट समोर.iPhone 17 Pro: किमतीतील कपातछोट्या डिस्प्लेच्या आयफोन 17 प्रो ची मूळ किंमत 1,34,900 रुपये आहे, ज्यावर 5,000 रुपयांचा थेट डिस्काउंट दिला जात आहे.Flipkart लिस्टिंग प्राईस: 1,29,900 रुपयेबँक डिस्काउंटसह प्रभावी किंमत: 1,25,900 रुपयांपेक्षाही कमी.iPhone 17 Pro vs Pro Max: कोणता फोन खरेदी करावा?स्क्रीन आणि डिस्प्ले: आयफोन 17 प्रो मध्ये 6.3 इंचाचा OLED डिस्प्ले मिळतो, तर प्रो मॅक्समध्ये 6.9 इंचाचा मोठा स्क्रीन देण्यात आला आहे. दोन्ही फोन 3,000 निट्सच्या पीक ब्राईटनेसला सपोर्ट करतात.प्रोसेसर अन् कॅमेरा: दोन्ही फोनमध्ये A19 Pro चिपसेट वापरण्यात आला आहे. कॅमेऱ्याच्या बाबतीत दोन्ही फोनमध्ये 48 MP मुख्य, 48 MP अल्ट्रा-वाईड आणि 48 MP टेलिफोटो कॅमेरा मिळतो, सोबत 18 MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे..Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान....बॅटरी लाईफ: बॅटरीच्या बाबतीत प्रो मॅक्स पुढे आहे. प्रो मॅक्समध्ये 39 तासांपर्यंतचा व्हिडिओ प्लेबॅक मिळतो, तर आयफोन 17 प्रो मध्ये 33 तासांपर्यंतचा व्हिडिओ प्लेबॅक मिळतो.जर तुम्हाला compact आणि हातात सहज बसणारा फोन हवा असेल, तर आयफोन 17 प्रो उत्तम पर्याय आहे. पण मोठा डिस्प्ले आणि जास्त बॅटरी लाईफ हवी असल्यास सवलतीच्या दरात मिळणारा आयफोन 17 प्रो मॅक्स अधिक फायदेशीर ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.