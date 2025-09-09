विज्ञान-तंत्र

iPhone Air Price : कागदासारखा पातळ मोबाईल! iPhone Air लाँच, किंमत फक्त...

iPhone 17 Air smartphone launch : अॅपलच्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज iPhone Air हा सर्वात पातळ स्मार्टफोन लाँच झाला आहे.
Saisimran Ghashi
Apple event 2025 : अॅपलच्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज iPhone Air ची धमाकेदार एन्ट्री झाली. हा फोन आयफोनच्या इतिहासातील सर्वात पातळ आणि मजबूत स्मार्टफोन आहे. टायटॅनियम फ्रेमसह बनलेली ही फोन केवळ 5.6mm जाडीची आहे. भारतात याची किंमत सुमारे 89,900 रुपयांपासून सुरू आहे.

