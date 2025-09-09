iPhone Air Price : कागदासारखा पातळ मोबाईल! iPhone Air लाँच, किंमत फक्त...

Apple event 2025 : अॅपलच्या 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज iPhone Air ची धमाकेदार एन्ट्री झाली. हा फोन आयफोनच्या इतिहासातील सर्वात पातळ आणि मजबूत स्मार्टफोन आहे. टायटॅनियम फ्रेमसह बनलेली ही फोन केवळ 5.6mm जाडीची आहे. भारतात याची किंमत सुमारे 89,900 रुपयांपासून सुरू आहे..iPhone 17 Series : एकच झलक, सबसे अलग! iPhone 17 झाला लाँच; एकदम खास फीचर्स अन् परवडणारी किंमत, सर्व डिटेल्स पाहा एका क्लिकमध्ये...iPhone Air मध्ये A19 Pro चिपसेट आहे, जी कोणत्याही फोनमधील सर्वात वेगवान CPU आहे. यात नवीन AI इंजिनमुळे 3X जास्त GPU पॉवर AI कार्यांसाठी मिळते. 6.5 इंच डिस्प्ले, चार रंगांच्या पर्यायांसह, आणि एकच रियर कॅमेरा 48MP सिस्टम ज्यामुळे AI आधारित 2X ऑप्टिकल झूम आणि 12MP टेलिफोटो फोटो शक्य होतात..Apple Watch Series 11 : हे घड्याळ आहे की फीचर्सचा खजिना! Apple Watch Series 11 लाँच, किंमतीपासून अपडेट्स पर्यंत, सर्वकाही जाणून घ्या.N1 चिप आणि C1X मॉडेममुळे 30% कमी पॉवर वापरून वेगवान वायरलेस कनेक्टिव्हिटी मिळते. अॅपलचे सीईओ टिम कूक म्हणाले, "iPhone Air हे पातळपणा आणि शक्तीचे परिपूर्ण संतुलन आहे!" प्री ऑर्डर लवकरच सुरू होईल. ही फोन स्टाइल आणि परफॉर्मन्ससाठी गेमचेंजर ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.