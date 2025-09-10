iPhone 17 Price : आला रे आला, आयफोन आला! iPhone 17, 17 Pro अन् Pro Max स्मार्टफोन भारतात कितीला? किंमत पाहा एका क्लिकमध्ये..

आयफोन 17 सीरिज भारतात लॉंच झाली आहेयामध्ये प्रो, प्रो मॅक्स आणि एयर हे वेरीएन्ट आहेतयाची किंमत भारतात किती असेल जाणून घ्या.Apple iphone 17 price : अॅपलने iPhone 17 सीरिज कालच लाँच केली आहे. या सीरिजमध्ये iPhone 17 Pro आणि Pro Max सारखे प्रीमियम मॉडेल्स आहेत. तसेच iPhone Air सारखे नवीन मॉडेलही जोडले गेले आहे. ज्यात आता जास्त स्टोरेज आणि नवे रंग आले आहेत. भारतात या फोनची किंमतही आकर्षक आहे. चला सविस्तर जाणून घेऊया..iPhone 17 Series : एकच झलक, सबसे अलग! iPhone 17 झाला लाँच; एकदम खास फीचर्स अन् परवडणारी किंमत, सर्व डिटेल्स पाहा एका क्लिकमध्ये...iPhone 17 आणि iPhone AiriPhone 17 ची किंमत 256 जीबी साठी फक्त 82,900 रुपये आहे. iPhone Air हे नवीन मॉडेल 256 जीबी साठी 1,19,900 रुपयांत मिळेल. पातळ डिझाइन आणि मजबूत फीचर्ससह हा फोन वजनाने हलक्या फोनच्या सिरीजमध्ये राजा आहे. हे दोन्ही मॉडेल्स बजेटमध्ये चांगले फीचर्स देतात, ज्यामुळे सामान्य लोकांना आयफोनचा आनंद घेता येईल. कॅमेरा आणि बॅटरी लाइफमध्ये सुधारणा झाली आहे जी सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्तम आहे. (iphone 17 price price in India) (iphone air price price in India).AirPods Pro 3 ची धमाकेदार एंट्री; मोजणार हृदयाचे ठोके अन् करणार लाईव्ह ट्रान्सलेशन, 15 जबरदस्त फीचर्स, किंमत फक्त....iPhone 17 ProiPhone 17 Pro आता 256 जीबी स्टोरेजसह सुरू होतो. त्यात 512 जीबी आणि 1 टीबी असे पर्यायही आहेत. नवे रंग कोस्मिक ऑरेंज, डीप ब्लू आणि सिल्व्हर आहेत ज्यामुळे हा फोन खूप छान दिसतो. भारतात याची किंमत सुरुवातीला 1,34,900 रुपये आहे. यात A19 Pro चिपसेट, 120 हर्ट्झ डिस्प्ले आणि चांगला कॅमेरा आहे. गेमिंग किंवा फोटो काढण्यासाठी हा फोन उत्तम आहे. हलका आणि मजबूत डिझाइनमुळे रोजच्या वापरासाठी सोयीचा आहे. हे मॉडेल जास्त स्पेस देते.(iPhone 17 pro price in India).iPhone Air Price : कागदासारखा पातळ मोबाईल! iPhone Air लाँच; बघाल तर प्रेमात पडाल, किंमत फक्त....iPhone 17 Pro MaxPro Max मध्ये आता 256 जीबी ते 2 टीबी पर्यंत स्टोरेज पहिल्यांदाच मिळणार आहे. व्हिडिओ एडिटिंग किंवा मोठे कामांसाठी हा फोन परफेक्ट आहे. नवे रंग आणि 6.9 इंचाचा मोठी स्क्रीन आहे. भारतात किंमत 1,49,900 रुपयांपासून सुरू होईल. 48 मेगापिक्सेलचा ट्रिपल कॅमेरा, जास्तकाळ टिकणारी बॅटरी आणि AI फीचर्स यामुळे हा फोन एकदम स्मार्ट बनतो. प्रोफेशनल्ससाठी हा फोन एकदम योग्य आहे कारण तो मोठ्या फाइल्स सहज स्टोअर आणि क्रिएटिव्ह कामासाठी चांगला सपोर्ट देतो.(iPhone 17 pro max price in India).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.