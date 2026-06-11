Fertility Rate Drop Research : काय iPhone मुळे कमी मुले जन्माला येतायत? जन्मदरात घट; जागतिक स्तराच्या संशोधनात धक्कादायक दावा

तुमच्या खिशातला छोटासा फोन फक्त फोटो काढतो किंवा गेम खेळायला, कॉलवर बोलायला आहे असे समजू नका. तो गुपचूपपणे आपल्या समाजाच्या पुढच्या पिढीवरही परिणाम करत आहे असा एक धक्कादायक दावा समोर आला आहे. शास्त्रज्ञांना देखील आश्चर्य वाटावे असे हे संशोधन आता चर्चेचा विषय बनले आहे..अॅपल कंपनीने २००७ मध्ये आयफोन जगासमोर आणला. तेव्हा कोणालाच कल्पना नव्हती की, हा छोटा उपकरण इतके मोठे बदल घडवेल. आज स्मार्टफोन आणि मोबाइल इंटरनेट आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. पण या सोयीच्या मागे एक गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे जन्मदर घटण्यामागे याचा काही हात आहे का?.Smart Prepaid Meter : लाईटबिल भरण्याची कटकट संपवा! ५०० रुपयांच्या रिचार्जवर किती दिवस चालतो स्मार्ट प्रीपेड मीटर? पैसे वाचवणार.मित्र-परिवाराशी संपर्क कमीNBER Working Paper Series च्या संशोधक केटलिन के. मायर्स आणि इझिकेल हूपर यांच्या अभ्यासानुसार स्मार्टफोनच्या वापराने प्रत्यक्ष भेटी आणि संवाद कमी झाला आहे. लोक आता स्क्रीनसमोर जास्त वेळ घालवतात. मित्रांसोबत बाहेर जाणे, गप्पा मारणे, नवीन लोकांना भेटणे यासाठी वेळच उरत नाही. यामुळे प्रेमसंबंध आणि विवाहाच्या संधीही कमी झाल्या आहेत..ऑनलाइन जगात हरवलेले जीवनआजकाल मनोरंजन, सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ यात लोक इतके गुंग होतात की खऱ्या जगातील नातेसंबंध जोपासण्यासाठी वेळच मिळत नाही. संशोधन सांगते की, स्क्रीन टाइम वाढल्याने सामाजिक गोष्टींमध्ये कमी होतात. याचा परिणाम दीर्घकाळ टिकणारे संबंध तयार होण्यावर होतो..Whatsapp Redesign : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर व्हॉट्सॲपचे धमाकेदार अपडेट! एक टॅपवर सर्व ऑप्शन, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.माहितीचा खेळ बदललास्मार्टफोनमुळे कुटुंब नियोजन, गर्भनिरोधक साधने आणि आरोग्य माहिती मिळणे खूप सोपे झाले आहे. गोपनीयताही वाढली आहे. लोक आता आपल्या इच्छेनुसार कुटुंबाचे नियोजन सहज करू शकतात. यामुळे अनपेक्षित गर्भधारणेत घट झाल्याचे संशोधकांचे मत आहे..संशोधनाने कसे सिद्ध केले?या संशोधनानुसार, २००७ ते २०११ या काळातील माहितीचा अभ्यास करताना संशोधकांनी 3G इंटरनेट वेगाने पोहोचलेल्या भागांचा विशेष अभ्यास केला. जिथे इंटरनेट लवकर आले, तिथे सामाजिक वर्तनात वेगाने बदल दिसले आणि जन्मदरातही घट नोंदवली गेली. हा ट्रेंड केवळ एका देशापुरता मर्यादित नाही..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.जगभरातील चित्रअमेरिकेसह मेक्सिको, इराण, तुर्की सारख्या देशांमध्येही हाच अनुभव आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापराने जन्मदरावर परिणाम दिसून येतो. मात्र फक्त आयफोनला दोष देणे योग्य नाही. यामागे आर्थिक, सामाजिक आणि इतर अनेक कारणेही आहेत.हे संशोधन आपल्याला विचार करायला लावते की, तंत्रज्ञान सोयी देत असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम काय असतील याचा विचार करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.