विज्ञान-तंत्र

Fertility Rate Drop Research : काय iPhone मुळे कमी मुले जन्माला येतायत? जन्मदरात घट; जागतिक स्तराच्या संशोधनात धक्कादायक दावा

How Smartphones Are Affecting Birth Rates Worldwide : iPhone आणि स्मार्टफोनमुळे जन्मदर घटत असल्याचा धक्कादायक संशोधनाचा दावा करण्यात आला आहे.
Research reveals how smartphones and iPhones are linked to declining birth rates through reduced social interaction and better family planning access

Research reveals how smartphones and iPhones are linked to declining birth rates through reduced social interaction and better family planning access

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

तुमच्या खिशातला छोटासा फोन फक्त फोटो काढतो किंवा गेम खेळायला, कॉलवर बोलायला आहे असे समजू नका. तो गुपचूपपणे आपल्या समाजाच्या पुढच्या पिढीवरही परिणाम करत आहे असा एक धक्कादायक दावा समोर आला आहे. शास्त्रज्ञांना देखील आश्चर्य वाटावे असे हे संशोधन आता चर्चेचा विषय बनले आहे.

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