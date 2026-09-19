विज्ञान-तंत्र

iPhone लंगर! चक्क 'इतक्या' लोकांना मोफत मिळणार आयफोन; फक्त ‘ही’ अट पूर्ण करावी लागणार

iPhone Langar Chandigarh : सोशल मीडिया पर्सनॅलिटी राकेश त्रेहान या कार्यक्रमाचं आयोजन करणार आहेत. या कार्यक्रमात निवडक लोकांना मोफत iPhone 17 देण्यात येणार आहे.
iPhone Langar

iPhone Langar

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Apple च्या iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max च्या लॉन्चिंगची चर्चा सुरू असतानाच चंदीगडमध्ये एका अनोख्या ‘iPhone लंगर’ची घोषणा करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया पर्सनॅलिटी राकेश त्रेहान या कार्यक्रमाचं आयोजन करणार आहेत. या कार्यक्रमात निवडक लोकांना मोफत iPhone 17 देण्यात येणार आहे.

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