iPhone लंगर! चक्क 'इतक्या' लोकांना मोफत मिळणार आयफोन; फक्त ‘ही’ अट पूर्ण करावी लागणार

Apple च्या iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max च्या लॉन्चिंगची चर्चा सुरू असतानाच चंदीगडमध्ये एका अनोख्या ‘iPhone लंगर’ची घोषणा करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया पर्सनॅलिटी राकेश त्रेहान या कार्यक्रमाचं आयोजन करणार आहेत. या कार्यक्रमात निवडक लोकांना मोफत iPhone 17 देण्यात येणार आहे..‘राजा डी किंग’ या नावाने ओळखले जाणारे राकेश त्रेहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २२ सप्टेंबर रोजी iPhone लंगरचं वितरण लोक आणि माध्यमांसमोर लाईव्ह केलं जाणार आहे. सुरुवातीला या कार्यक्रमात १ हजार लोकांना सहभागी करून घेतलं जाईल. त्यापैकी १० जणांची लकी विजेते म्हणून निवड केली जाणार असून, त्यांना मोफत iPhone दिला जाईल..iPhone 18 लाँच होताच जुन्या iPhoneच्या किमती वाढल्या! iPhone 17, iphone 17 pro सह कोणते मॉडेल महागले?.सध्या या योजनेत केवळ चंदीगड आणि मोहालीतील लोकांनाच विजेते म्हणून निवडण्यात येणार आहे. विजेत्यांची नावं सर्वांसमोर जाहीर केली जातील आणि त्याच कार्यक्रमात त्यांना iPhone दिला जाणार आहे. राकेश त्रेहान यांनी सांगितलं की, सुरुवातीला iPhone 16, iPhone 17 आणि पुढील मॉडेल्स देण्याची योजना होती. मात्र, आता iPhone 16 या योजनेतून वगळण्यात आला आहे. त्याऐवजी iPhone 17 किंवा त्यानंतरचे नवीन मॉडेल देण्याचं सांगण्यात आलं आहे..मोफत iPhone मिळवण्यासाठी सहभागी होणाऱ्यांसमोर एक अट ठेवण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, प्रत्येक सहभागीने दररोज एकदा ‘जय माता दी’ लिहायचं आहे. एखाद्या दिवशी ते लिहायला विसरल्यास दुसऱ्या दिवशी दोन वेळा लिहून त्याची भरपाई करता येईल. या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवलं जाणार असून त्यानुसार विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे..iPhone 18 लॉंच आधीच iPhone 17 Pro वर मोठा डिस्काउंट! Flipkartवर किंमत घसरली; अशी मिळवा bank offer... .दरम्यान, सुरुवातीला चंदीगडमध्ये १०० आणि मोहालीमध्ये २०० iPhone देण्याची योजना होती. मात्र, आता १० iPhoneपासून सुरुवात केली जाणार आहे. पुढे पंजाबमधील आणखी १० शहरांमध्येही अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेण्याची योजना असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे २२ सप्टेंबरच्या कार्यक्रमाकडे आता अनेकांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.