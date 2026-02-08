विज्ञान-तंत्र

Space Station on Earth : भारत बनवत आहे स्वतःचे अंतराळ स्थानक; फक्त 4 वर्षांत पृथ्वीवर येणार स्पेस स्टेशन; अगोदर होता फक्त चीनचा दबदबा

Bharatiya Antariksh Station (BAS) : भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक 'भारतीय अंतरिक्ष स्थानक' (BAS) तयार होत आहे. २०२८ मध्ये पहिले मॉड्यूल लाँच होईल
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) हे तीन दशकांपासून अभिमानाचे प्रतीक आहे. नोव्हेंबर २००० पासून सतत मनुष्य तेथे राहत आहेत. हे फुटबॉल मैदानाएवढे मोठे स्थानक प्रति सेकंद ८ किलोमीटर वेगाने पृथ्वीभोवती फिरते. शांततापूर्ण सहकार्याचे हे 'कॅथेड्रल' आता जुनाट झाले आहे. उपकरणे जुनी होत चालली आहेत. नासाने space x ला (इलॉन मस्कची कंपनी) निवडले आहे. space x एक विशेष वाहन तयार करेल, जे २०३० मध्ये ISS चा वेग कमी करेल. त्यानंतर ते पॅसिफिक महासागरातील 'पॉइंट निमो' या भागात पडेल. हा भाग जमिनीपासून आणि मानवांपासून सर्वात दूर आहे. येथे पूर्वीही अनेक अंतराळ कचरा टाकला गेला आहे.

