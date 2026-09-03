ISRO GSLV-F17 Launch: चक्रीवादळे, पूर अन् वणव्यांवर राहणार नजर; EOS-05 उपग्रहाचे आज मध्यरात्री होणार उड्डाण!

ISRO EOS-05 Mission: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) तब्बल आठ महिन्यांच्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा एका ऐतिहासिक उड्डाणासाठी सज्ज झाली आहे. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून शुक्रवारी, ४ सप्टेंबर २०२६ ला मध्यरात्री २:५५ वाजता GSLV-F17 रॉकेटचे उड्डाण होणार आहे. हे रॉकेट EOS-05 (ज्याला GISAT-1A म्हणूनही ओळखले जाते) हा प्रगत भू-निरीक्षण उपग्रह अंतराळात घेऊन जाईल..'नॉटी बॉय' रॉकेटची १९ वी उड्डाण मोहीमजीएसएलव्ही रॉकेटला सुरुवातीच्या काळातील अनिश्चित कामगिरीमुळे अंतराळ विश्वात 'नॉटी बॉय' (Naughty Boy) असे नाव पडले होते. कारण पहिल्या १८ मोहिमांपैकी ६ मोहिमांमध्ये या रॉकेटला अडचणींचा सामना करावा लागला होता. पण, सुधारित तंत्रज्ञानासह उड्डाण करणारे GSLV-F17 हे या श्रेणीतील १९ वे उड्डाण असणार आहे.२८ ऑगस्ट रोजी या रॉकेटला व्हेईकल असेंब्ली बिल्डिंगमधून उंबिलिकल टॉवरवर (लाँच पॅड) हलवण्यात आले असून उड्डाणाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे..NASA: पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने येतंय 'ब्रह्मास्र'! विनाश वाचवण्यासाठी 'नासा' करतंय ३० हजार कोटींचा खर्च, इतिहासातली पहिलीच घटना.EOS-05 उपग्रहाचे वैशिष्ट्य अन् महत्त्वहे उड्डाण भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण EOS-05 हा जिओसिंक्रोनस (Geosynchronous) कक्षेत प्रस्थापित होणारा भारताचा पहिलाच इमेजिंग उपग्रह ठरणार आहे.सतत लक्ष ठेवण्याची क्षमता: सामान्य पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह कमी उंचीवर (Low-Earth Orbit) असतात आणि ते ठराविक वेळेनंतरच एका क्षेत्रावर येतात. मात्र, EOS-05 पृथ्वीपासून सुमारे ३६,००० किलोमीटर अंतरावर स्थिर राहून भारतीय उपखंडावर आणि आसपासच्या भागावर सतत व वारंवार बारकाईने लक्ष ठेवू शकेल.कक्षेतील प्रवास: GSLV-F17 रॉकेट उपग्रहाला थेट अंतिम कक्षेत न सोडता 'सब-जीएसटीओ' (Sub-GTO) कक्षेत सोडेल. त्यानंतर उपग्रहाची स्वतःची थ्रस्टर प्रणाली त्याला हळूहळू ३६ हजार किमीच्या निश्चित कक्षेत घेऊन जाईल..ऑगस्ट २०२१ च्या अपयशानंतरचा दुसरा मोठा प्रयत्नयापूर्वी ऑगस्ट २०२१ मध्ये GSLV-F10 द्वारे असाच जिओसिंक्रोनस इमेजिंग उपग्रह (GISAT) प्रक्षेपित करण्यात आला होता. पण, रॉकेटच्या क्रायोजेनिक अप्पर स्टेजमधील तांत्रिक बिघाडामुळे ती मोहीम अपयशी ठरली होती. त्यामुळेच इस्त्रोसाठी ही मोहीम अधिक प्रतिष्ठेची बनली आहे..Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स...'या' क्षेत्रांमध्ये होणार क्रांतीEOS-05 उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणामुळे भारताची अंतराळ आधारित निरीक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत होऊन याचा थेट फायदा खालील क्षेत्रांना होईल -हवामानाचा अचूक अंदाज आणि हवामान बदल ट्रॅकिंगनैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन (चक्रीवादळे, पूर आणि वणवे)कृषी क्षेत्रातील पिकांचे मूल्यांकन आणि पर्यावरण संवर्धन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.