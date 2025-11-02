विज्ञान-तंत्र

GSAT-7R Satellite: भारतीय सैन्याची अंतराळात नवी ताकद! इस्रोकडून सर्वात प्रगत उपग्रह बाहुबली प्रक्षेपित; वैशिष्ट्य काय?

ISRO Bahubali GSAT-7R Satellite Launch: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने भारतीय नौदलासाठी CMS-03 (GSAT-7R) संप्रेषण उपग्रह यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केला आहे. हा उपग्रह नौदलाचा आतापर्यंतचा सर्वात प्रगत उपग्रह आहे.
ISRO Bahubali GSAT-7R Satellite

ISRO Bahubali GSAT-7R Satellite

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

इस्रोने रविवारी श्रीहरिकोटा येथून भारतीय नौदलाचा सर्वात प्रगत संप्रेषण उपग्रह, GSAT-7R, प्रक्षेपित केला. हा उपग्रह नौदलाची सागरी सुरक्षा, देखरेख आणि नेटवर्क क्षमता आणखी मजबूत करेल. अंदाजे ४,४०० किलोग्रॅम वजनाचा हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह आहे. हा पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा उपग्रह आहे.

Loading content, please wait...
Isro
satellite
Indian Navy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com