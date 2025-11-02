GSAT-7R Satellite: भारतीय सैन्याची अंतराळात नवी ताकद! इस्रोकडून सर्वात प्रगत उपग्रह बाहुबली प्रक्षेपित; वैशिष्ट्य काय?

इस्रोने रविवारी श्रीहरिकोटा येथून भारतीय नौदलाचा सर्वात प्रगत संप्रेषण उपग्रह, GSAT-7R, प्रक्षेपित केला. हा उपग्रह नौदलाची सागरी सुरक्षा, देखरेख आणि नेटवर्क क्षमता आणखी मजबूत करेल. अंदाजे ४,४०० किलोग्रॅम वजनाचा हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह आहे. हा पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा उपग्रह आहे..आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या दुसऱ्या लाँच पॅडवरून रविवार, २ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५:२६ वाजता हा उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला. हा स्वावलंबी भारताच्या नवीन प्रवासाची सुरुवात आहे. त्याला इस्रोचे "बाहुबली" रॉकेट असे नाव देण्यात आले आहे. हा उपग्रह भारतीय नौदलाच्या जहाजे, विमाने, पाणबुड्या आणि सागरी ऑपरेशन केंद्रांमध्ये जलद आणि सुरक्षित संवाद साधण्यास सक्षम करेल..इतक्या स्वस्तात Iphone 16 खरेदी करण्याची संधी परत मिळणार नाही, अॅमेझॉनवर सुरु आहे जबरदस्त ऑफर....हे स्वावलंबी भारताचे एक उत्तम उदाहरण आहे. आपण आपल्या स्वतःच्या तंत्रज्ञानाद्वारे शक्ती मिळवत आहोत. ४,४०० किलोग्रॅम वजनाचा हा उपग्रह भारतातील सर्वात जड संप्रेषण उपग्रह आहे. पूर्वीचे उपग्रह हलके होते. ही उपग्रहातील संप्रेषण उपकरणे आहेत. ते विविध बँड (फ्रिक्वेन्सी रेंज) मध्ये व्हॉइस, डेटा आणि व्हिडिओ लिंक्सना समर्थन देतील. याचा अर्थ असा की नौदलाचे कर्मचारी विमानात असो वा हवेत, सहज संवाद साधू शकतील..यामुळे हिंदी महासागर प्रदेशात मजबूत दूरसंचार कव्हरेज मिळेल. याचा अर्थ असा की हिंदी महासागराच्या मोठ्या भागात सिग्नल मजबूत असेल . हे उपग्रह अधिक डेटा हस्तांतरित करतील, ज्यामुळे जहाजे, विमाने, पाणबुड्या आणि नियंत्रण केंद्रांमध्ये सुरक्षित आणि अखंड कनेक्शन शक्य होईल. या सर्व गोष्टींमुळे नौदलाची समुद्रात उपस्थिती बळकट होईल आणि कोणत्याही धोक्याची तात्काळ माहिती त्यांना मिळेल..Delete Online Data: इंटरनेटवरुन तुमचा डेटा डिलिट करायचाय अन् हॅक्सर्सपासून सुरक्षित राहायचय? मग फॉलो करा 'या' स्मार्ट ट्रिक्स.आज सागरी सुरक्षेतील आव्हाने लक्षणीयरीत्या वाढली आहेत. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशांमुळे हिंदी महासागरात तणाव कायम आहे. GSAT-7R मुळे नौदलाला अंतराळातून देखरेख करणे आणि जलद प्रतिसाद देणे शक्य होईल. नौदल प्रमुखांनी म्हटले आहे की, हा उपग्रह देशाच्या सागरी हितांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. पूर्वी, उपग्रहाद्वारे संप्रेषण मर्यादित होते. आता, ते जलद आणि अधिक सुरक्षित होईल. सागरी क्षेत्रात शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. हा उपग्रह १००% भारतीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवण्यात आला आहे. यामुळे परदेशी उपग्रहांवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.