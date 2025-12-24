विज्ञान-तंत्र

Blue Bird Block 2 : निघाला ISRO चा 'बाहुबली'! LVM3 रॉकेटने ब्लॉक-2 सॅटलाइट लॉन्च; अंतराळाशी डायरेक्ट कनेक्ट होणार मोबाईल, कसं? पाहा

LVM3 Rocket: India's Powerful Bahubali Launcher Video : इस्रोच्या बाहुबलीने (LVM3) रचला नवा विक्रम; जगातील सर्वात मोठा उपग्रह BlueBird Block-2 अवकाशात प्रक्षेपित करण्यात आला आहे
ISRO's powerful LVM3 rocket, nicknamed 'Bahubali', lifts off from Sriharikota carrying AST SpaceMobile's massive BlueBird Block-2 satellite – the world's heaviest commercial communication satellite deployed in Low Earth Orbit.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) आज सकाळी 8:55 वाजता आपल्या सर्वात शक्तिशाली रॉकेट LVM3 अर्थात 'बाहुबली'द्वारे अमेरिकन कंपनी AST स्पेसमोबाइलच्या ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. हे इस्रोच्या LVM3-M6 मोहिमेचे सहावे यशस्वी ऑपरेशन आहे आणि भारतीय भूमीवरून सोडलेला आतापर्यंतचा सर्वात वजनदार पेलोड आहे..सुमारे 6100 किलो वजनाचा हा उपग्रह पृथ्वीच्या कमी कक्षेत (LEO) यशस्वीरित्या सेट झालाय.

