Isro News : चंद्र अन् अंतराळात भारताची छाप! अंतरिक्ष स्टेशनचे स्वप्न आले जवळ; इस्रोची दोन नवीन स्पेडेक्स मोहिमा जाहीर

भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्था (ISRO) भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उभारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रो आता स्पेडेक्स-2 आणि स्पेडेक्स-3 या दोन नवीन प्रगत डॉकिंग मोहिमांवर काम करत आहे. या दोन्ही मोहिमा सध्या अभ्यासाच्या टप्प्यात आहेत..स्पेडेक्स कार्यक्रम हा अंतराळात दोन यानांना एकमेकांशी भेटवणे, त्यांची दिशा जुळवणे आणि जोडणे या तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. हे तंत्रज्ञान यशस्वी झाले तर गगनयान मोहिमेत अंतरिक्षवीरांना स्टेशनशी जोडणे, इंधन भरणे, वीज पुरवठा करणे अशा अनेक गोष्टी सोप्या होतील. स्पेडेक्स-2 मोहीम अत्यंत लंबवर्तुळाकार कक्षेत (हायली एलिप्टिकल ऑर्बिट) दोन यानांना डॉकिंग आणि अनडॉकिंग करण्यावर केंद्रित असेल. ही कक्षा चंद्रयान-4 सारख्या भविष्यातील मोहिमांसाठी गरजेची आहे..यात दोन मॉड्यूल्समध्ये नमुने (सॅम्पल) हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्नही केला जाईल, जे चंद्रावरून माती किंवा दगड परत आणण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. दुसरीकडे स्पेडेक्स-3 मोहीम गोलाकार कक्षेत (सर्क्युलर ऑर्बिट) डॉकिंग दाखवेल. ही कक्षा पृथ्वीच्या जवळच्या कमी उंचीच्या अंतराळात असते. या मोहिमेत दोन दाबयुक्त (प्रेशराइज्ड) मॉड्यूल्सना स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम (BDS) ने जोडले जाईल. हे तंत्रज्ञान अंतरिक्षवीरांसाठी आणि दीर्घकाळ अंतराळात राहण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे..इसरोने आधीच्या स्पेडेक्स मोहिमेत मूळ डॉकिंग तंत्रज्ञान यशस्वीपणे दाखवले आहे. आता या नव्या मोहिमा अधिक कठीण परिस्थितीत काम करून भविष्यातील मानवी अंतराळ उड्डाण आणि चंद्र मोहिमांसाठी इसरोला तयार करतील.सरकारने यात विद्यापीठे, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि भारतीय संस्थांना सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले आहे. पेलोड बनवणे, अल्गोरिदम डिझाइन करणे आणि नवीन प्रयोगात्मक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात त्यांना मोठी भूमिका बजावता येईल. यापूर्वी आदित्य-L1 सारख्या मोहिमांमध्ये भारतीय संस्थांनी चांगले योगदान दिले आहे..या दोन नवीन स्पेडेक्स मोहिमा यशस्वी झाल्या तर भारताला स्वतःचे अंतरिक्ष स्टेशन उभारणे आणि त्यात दीर्घकाळ मानवी उपस्थिती ठेवणे सोपे होईल. हे पाऊल भारताच्या मानवी अंतराळ उड्डाण आणि खोल अंतराळ संशोधनाच्या महत्त्वाकांक्षेला बळकटी देईल.भारत आता अंतराळ क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. स्पेडेक्स-2 आणि स्पेडेक्स-3 या मोहिमा यशस्वी झाल्या तर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशनचे स्वप्न लवकरच साकार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.