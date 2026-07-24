भाई, Gen Z चं डोकं जामच पळतं... सरकारने इंटरनेट बंद केलं, तरुणांनी जुगाड शोधला; पण, त्यात बळी अॅप बनवणाऱ्याचा गेला

दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनादरम्यान सरकारने मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद केली होती. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना एकमेकांच्या संपर्कात राहणे कठीण झाले होतं. अशा परिस्थितीत अनेकांनी इंटरनेटशिवाय केवळ ब्लूटूथच्या मदतीने संदेश पाठवता येणाऱ्या Bitchat या अॅपचा वापर करून संवाद साधल्याची चर्चा आहे. मात्र, याच अॅपमुळे आता त्याच्या निर्मात्यावर आणि संबंधित GitHub रिपॉझिटरीवर केंद्र सरकारची नजर गेली आहे..ट्विटरचे सहसंस्थापक जॅक डोर्सी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने GitHub ला Bitchat शी संबंधित तीन रिपॉझिटरी हटवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे..Elon Musk : एलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्सपासून ‘पुनश्च मिशन मंगल’पर्यंत : स्टारलिंक, स्वस्त प्रक्षेपण आणि भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सना नवी चालना.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे अॅप मोबाईल नेटवर्क, इंटरनेट किंवा कोणत्याही केंद्रीय सर्व्हरशिवाय ब्लूटूथ नेटवर्कच्या माध्यमातून थेट संदेशांची देवाणघेवाण करू शकते. त्यामुळे अशा संदेशांचा माग काढणे, संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि तपास करणे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी अधिक कठीण ठरू शकते. ही बाब देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याचा सरकारचा दावा आहे..नोटिशीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अशा प्रकारचे कम्युनिकेशन अॅप्स सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणे, हिंसक आंदोलनांचे समन्वय साधणे किंवा इतर बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यानुसार, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम ७९(३)(ब) तसेच २०२१ च्या आयटी नियमांनुसार GitHub ला तीन तासांच्या आत संबंधित रिपॉझिटरी हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.दरम्यान, दिल्ली पोलिस ब्लूटूथ-आधारित मेसेजिंग अॅप्सचा आंदोलनात वापर झाला का, याची चौकशी करत आहेत. मात्र, Bitchat अॅपचाच वापर झाला होता, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. सीसीटीव्ही फुटेज, डिजिटल पुरावे आणि इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा.Bitchat हे ओपन-सोर्स अॅप मोबाईल नेटवर्क, वाय-फाय, फोन नंबर किंवा केंद्रीय सर्व्हरशिवाय कार्य करते. इंटरनेट उपलब्ध नसतानाही जवळपास असलेल्या डिव्हाइसच्या ब्लूटूथ नेटवर्कद्वारे एन्क्रिप्टेड संदेश एकमेकांपर्यंत पोहोचवता येऊ शकतो. मात्र, याच वैशिष्ट्यामुळे हे अॅप आता सरकारच्या रडारवर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.