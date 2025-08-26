Jio Unlimited 5G Netflix Prime Recharge Plans
Jio Unlimited 5G Netflix Prime Recharge Plansesakal
विज्ञान-तंत्र

OTT Plan : चक्क नेटफ्लिक्स अन् अमेझॉन प्राइम दोन्ही फ्री! 'या' बड्या कंपनीने आणली जबरदस्त ऑफर

Jio Unlimited 5G Netflix Prime Recharge Plans : जिओच्या खास प्रीपेड प्लॅन्ससह आता मिळवा मोफत नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राइम सबस्क्रिप्शन मिळणार आहे
Published on
Summary

  • अमेझॉन प्राइम आणि नेटफ्लिक्स प्रेमींसाठी खुशखबर आहे

  • कारण हे दोन्ही ओटीटी प्लॅटफॉर्म फ्री होणार आहेत

  • याची नेमकी काय ऑफर आहे, जाणून घ्या

रिलायन्स जिओने पुन्हा एकदा भारतीय टेलिकॉम मार्केटमध्ये आपली आघाडी सिद्ध करत ग्राहकांसाठी आकर्षक प्रीपेड प्लॅन सादर केले आहेत. आता जिओ वापरकर्त्यांना केवळ डेटा आणि कॉलिंगच नाही, तर लोकप्रिय ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राइमचे मोफत सबस्क्रिप्शन मिळणार आहे. मनोरंजन आणि कनेक्टिव्हिटीचा हा अनोखा संगम जिओच्या ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने डिजिटल अनुभव देणार आहे.

Loading content, please wait...
Jio
amazon prime
recharge
Netflix
mega recharge
Discount Offer
reliance jio
Jio Users
Marathi News Esakal
www.esakal.com