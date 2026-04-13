Jio Maps : गुगल मॅप्सला टक्कर द्यायला आलं JioXplor मॅप; यात काय आहे खास? कसं वापरायचं जाणून घ्या

रिलायन्स जिओने भारतात डिजिटल नकाशांच्या क्षेत्रात मोठी उडी घेतली आहे. कंपनीने JioXplor नावाचे अत्याधुनिक लोकेशन इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म तयार केले आहे. हे प्लॅटफॉर्म केवळ Google Maps ला थेट आव्हान देणार नाही, तर ई-कॉमर्स, डिलिव्हरी आणि लॉजिस्टिक्स व्यवसायांमध्ये क्रांती घडवणार आहे..भारतात पत्ते शोधणे नेहमीच कठीण असते. गल्ली, चौक, इमारतींची नावे आणि घर क्रमांक यात गोंधळ असतो. JioXplor याच समस्या सोडवण्यासाठी विशेषतः भारतीय परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. जिओच्या प्रचंड टेलिकॉम नेटवर्कमधील रिअल टाइम डेटाचा वापर करून हा प्लॅटफॉर्म अत्यंत अचूक माहिती देतो..या प्लॅटफॉर्मची खास फीचर्सAccurate घरपोच डिलिव्हरी : आता ऑनलाइन खरेदी केलेला सामान डिलिव्हरी बॉयला तुमच्या दारापर्यंत सहज पोहोचवता येईल. भटकण्याची गरज राहणार नाही.Real time ट्रॅकिंग : शाळेची बस, कॅब किंवा कोणत्याही वाहनाचे थेट आणि अचूक लोकेशन तुम्हाला कळेल.Smart route suggestion : वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग सुचवेल आणि वेळ वाचवेल.Geo fencing : विशिष्ट क्षेत्रात प्रवेश केल्यास किंवा बाहेर पडल्यास अलर्ट मिळेल..JioXplor वेगळे का?कारण इतर मॅप्स कंपन्यांप्रमाणे फक्त उपग्रह डेटावर अवलंबून राहत नाही. जिओकडे देशभरातील लाखो वापरकर्त्यांचा सततचा नेटवर्क डेटा उपलब्ध आहे. यामुळे ते लोक कुठे जात आहेत, कसे फिरत आहेत याची खोलवर माहिती मिळते. रिलायन्स जिओ आता स्वतःची पूर्ण डिजिटल परिसंस्था उभी करत आहे. यामुळे तृतीय पक्षांवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही. छोट्या दुकानदारांपासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांना याचा फायदा होणार आहे.