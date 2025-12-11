Kia Seltos Booking : 25 हजार द्या अन् कार घरी न्या! Kia Seltos ची बुकिंग आजपासून सुरू; दमदार फीचर्ससह नवा लुक, पाहा एका क्लिकवर

Kia Seltos 2026 : किआ इंडियाने आपली लोकप्रिय मिडसाइज SUV सेल्टॉसचे दुसऱ्या जनरेशनचे मॉडेल भारतात ओपन केले आहे. नवीन किआ सेल्टॉसची (Kia Seltos) किंमत 2 जानेवारी 2026 ला जाहीर होईल, तर बुकिंग आजपासूनच (11 डिसेंबर) सुरू झाले आहे. डिलिव्हरी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरू होईल. 25000 रुपये टोकन देऊन तुम्ही ही गाडी बुक करू शकतापाच वर्षांनंतर आलेल्या या जनरेशन चेंजमध्ये किआने डिझाइन, प्लॅटफॉर्म, साइज, इंटीरियर आणि फीचर्समध्ये मोठे बदल केले आहेत. चला तर मग या पाच सर्वात महत्त्वाच्या बदलांचा थोडक्यात जणून घेऊया..बोल्ड आणि आधुनिक डिझाइननवीन सेल्टॉसने किआच्या ‘Opposites United’ डिझाइन भाषेचा वापर केला आहे. समोर मोठी टायगर नोज ग्रिल, व्हर्टिकल LED DRLs, गनमेटल फिनिश स्किड प्लेट्स आणि नवे बंपर दिसतात. मागील बाजूस फुल विड्थ कनेक्टेड LED टेल लॅम्प्स, नवीन टेलगेट आणि आकर्षक अलॉय व्हील्स आहेत. याशिवाय ‘मॉर्निंग हेज’ आणि ‘मॅग्मा रेड’ असे दोन नवे रंग आले असून एकूण 10 कलर पर्याय उपलब्ध आहेत..iPhone 16 price drop : चक्क 55 हजारात मिळतोय iPhone 16 ! कुठे सुरुय बंपर डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर.नवीन K3 प्लॅटफॉर्मजुना K2 प्लॅटफॉर्म सोडून आता सेल्टॉस नव्या K3 प्लॅटफॉर्मवर उभी आहे. यामुळे कारची स्ट्रक्चरल सेफ्टी खूपच सुधारली आहे. ह्युंडाई क्रेटा आणि किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस अजूनही जुन्याच प्लॅटफॉर्मवर आहेत.आकाराने मोठीनवीन सेल्टॉस आता 95 मिमी लांब (4460 मिमी), 30 मिमी रुंद (1830 मिमी) आणि व्हीलबेस 80 मिमीने वाढून 2,690 मिमी झाला आहे. उंची मात्र 10 मिमीने कमी झाली आहे (1635 मिमी). यामुळे केबिनमध्ये जास्त जागा आणि रस्त्यावर एक छान स्टेबलपणा मिळतो..Recharge Plan : फक्त दोनच दिवस उरले! 251 वाली रीचार्ज ऑफर संपणार; दिवसाला 9 रुपये खर्चात 100GB डेटा अन् फ्री कॉलिंग, 100 SMS.आलिशान आणि हाय-टेक इंटीरियरआतून पूर्णपणे नवे डॅशबोर्ड, ड्युअल टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि फ्लॅट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आहे. सर्वात आकर्षक आहे 30 इंचाची एकसंध कर्व्ड डिस्प्ले जी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि इन्फोटेन्मेंट दोन्ही हाताळते. तरीही AC आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी फिजिकल बटन्स आणि रोटरी नॉब्स ठेवले आहेत.प्रिमियम फीचर्स आणि ADAS सेफ्टीआता ड्युअल झोन क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स, बोस 8 स्पीकर साऊंड सिस्टीम, अॅम्बियंट लाइटिंग, हेडअप डिस्प्ले मिळतो. सेफ्टीमध्ये 6 एअरबॅग्ज, 360 डिग्री कॅमेरा, हिलस्टार्ट असिस्ट, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आणि लेव्हल 2 ADAS (अॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, नेव्हिगेशन बेस्ड स्मार्ट क्रूझ) यांचा समावेश आहे..2026 किआ सेल्टॉस आता जास्त मोठी, सुरक्षित, आधुनिक आणि प्रिमियम झाली आहे. क्रेटा, ग्रॅंड विटारा, हायडर यांच्याशी स्पर्धा आता आणखी वाढणार आहे ही नक्की..आजपासून बुकिंग सुरू आहे त्यामुळ जर तुम्हाला प्रीमियम कार घ्यायची असेल तर तुम्हीही लवकर बुक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.