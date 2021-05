फोनचा पासवर्ड विसरलात? मग या टिप्स वापरुन करा अनलॉक

आमच्यापैकी बर्‍याचजण आपले वैयक्तिक फोटो आणि चॅट इतरांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोबाईलला पासवर्ड आणि पिन ठेवतात. परंतु बर्‍याच वेळा असे घडते की आपण आपला मोबाइल पासवर्ड, पिन किंवा पॅटर्न विसरतो, त्यानंतर लॉक उघडण्यासाठी सर्व्हिस सेंटरच्या शोधावे लागते

जर आपल्या फोनचा पासवर्ड, पिन किंवा पॅटर्न विसरला असेल आणि फोन लॉक झाला असेल तर काळजी करण्याची गरज नाही. आज आपण घरी बसून काही मिनिटांमध्येच तुमचा फोन अनलॉक कसा करावा ते जाणून घेणार आहोत. (know how to break mobile phone pattern pin and password lock)

फोन अनलॉक कसा करावा

आपण अनलॉक करायचा आहे तो Android स्मार्टफोन बंद करा

आता कमीतकमी एक मिनिट थांबा

आता व्हॉल्यूमचे खाली दिलेले बटण आणि पॉवर बटण एकाच वेळी दाबा

यानंतर, फोन रिकव्हरी मोडमध्ये जाईल, आता फॅक्टरी रीसेट बटणावर क्लिक करा.

डेटा क्लीन करण्यासाठी wipe Cache वर टॅप करा

पुन्हा 1 मिनिट थांबा आणि नंतर आपले Android डिव्हाइस सुरु करा.

आता आपला फोन अनलॉक होईल, सर्व लॉगिन आयडी आणि काही मोबाइल अॅप्स हटविले जातील.

मोबाइलचे पॅटर्न लॉक बायपास करा

लॉक मोबाइल डिव्हाइसमध्ये आपल्याकडे इंटरनेट कनेक्शन चालु असेल तरच ही ट्रिक काम करेल. जर आपला डेटा कनेक्शन चालू असेल तर आपण सहजपणे आपला डिव्हाइस अनलॉक करू शकता.

आपला स्मार्टफोन घ्या आणि त्यामध्ये 5 वेळा चुकीचा पॅटर्न ड्रॉ करा. आता आपल्याला 30 सेकंदांनंतर प्रयत्न करा असे नोटिफीकेशन दिसेल

आता त्यामध्ये फॉरवर्ड पासवर्डसाठी एक पर्याय असेल.

यामध्ये आपला जीमेल आयडी आणि पासवर्ड टाका जो आपल्या लॉक डिव्हाइसमध्ये टाकला होता

यानंतर आपला फोन अनलॉक होईल

आता आपण एक नवीन पॅटर्न लॉक सेट करू शकता

